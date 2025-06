No 2º dia em Paris, Lula recebe título e inaugura exposições de arte

Paris — Em seu segundo dia de agenda oficial na França, o presidente Lula receberá, nesta sexta-feira (6/6), em Paris, um título de um universidade francesa e participará de um evento com empresários.

Logo pela manhã, Lula será agraciado com o título Doutor Honoris Causa concedido pela Universidade de Paris. Na sequência, participa da inauguração de duas exposições de arte brasileira no museu Grand Palais.

Lula e Macron em visita de Lula a Paris

Milena Teixeira/Metrópoles

Lula e Macron na França

Milena Teixeira/Metrópoles

O presidente Lula ganhará título nesta sexta

KEBEC NOGUEIRA/METRÓPOLES

Lula, Marina Silva e Emmanuel Macron

Ricardo Stuckert/PR

A agenda de Lula em Paris prevê também uma cerimônia de certificação do Brasil como país livre de febre aftosa sem vacinação, concedida pela Organização Mundial de Saúde Animal no dia 29 de maio.

No final do dia, o petista discursará no Fórum Empresarial Brasil-França, que reunirá empresários dos dois países. O evento será realizado no InterContinental Paris Le Grand, hotel onde o petista está hospedado.

Lula embarca para Nice

No sábado (7/6), Lula embarcará para a cidade Nice, na riviera francesa, onde participará da Conferência das Nações Unidas sobre os Oceanos. O discurso dele no evento está previsto para segunda-feira (9/6).

No mesmo dia, o presidente brasileiro pretende ainda visitar à sede da Interpol, na cidade de Lyon. A instituição é comandada, atualmente, pelo brasileiro Valdecy Urquiza, delegado da Polícia Federal.

A visita de Lula à Interpol está marcada para ocorrer quatro dias após a instituição incluir o nome da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) na lista de difusão vermelha.