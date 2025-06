No Acre, família é impedida de velar filha após morte e vereador denuncia descaso no IML

Durante pronunciamento na Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul na última quinta-feira (5), o vereador Romulo Barros fez um apelo por esclarecimentos a respeito de um episódio que classificou como “constrangedor e desrespeitoso”, envolvendo uma família que perdeu uma criança e enfrentou dificuldades para a liberação do corpo no Instituto Médico Legal (IML) da cidade.

Segundo o relato do parlamentar, o caso ocorreu na madrugada de terça para quarta-feira, quando a filha do conhecido comerciante Louro do Crediário, chegou ao IML por volta das 22h30 com o corpo da filha. No entanto, foi informado de que não seria possível realizar a liberação naquele momento, apenas no dia seguinte, uma vez que o médico legista já havia encerrado o expediente e o escrivão plantonista só assumiria às 6h30 da manhã.

“Imagina a dor dessa família, que já havia perdido uma filha de forma trágica, ainda ter que enfrentar esse tipo de constrangimento. Isso é inaceitável”, declarou Romulo, visivelmente consternado. Ele também questionou se o mesmo procedimento teria sido adotado caso a vítima fosse filha de uma autoridade, levantando a possibilidade de tratamento desigual. “Me recuso a acreditar que exista um protocolo que permita deixar um corpo a noite inteira no IML sem que a família possa sequer iniciar o velório”, acrescentou.

O vereador afirmou que a situação não é um caso isolado e que, segundo apurações iniciais, episódios semelhantes já ocorreram anteriormente. Por isso, pediu que a mesa diretora da Câmara encaminhe ofícios à Secretaria Estadual de Saúde e ao Departamento de Polícia Civil, solicitando explicações formais e providências para evitar que novos casos como este voltem a acontecer.

“Não haverá conformidade com essa situação enquanto estivermos aqui. Vamos atrás de respostas, não apenas para esclarecer os fatos, mas para que essa família, e outras que possam vir a passar por isso, não se sintam desamparadas e desrespeitadas em um momento de dor tão profunda”, finalizou Romulo Barros.