No Acre, homem é preso após ser flagrado pilotando moto sem capacete e carregando armas

Durante patrulhamento de rotina no centro comercial de Brasiléia, no Acre, a Polícia Militar prendeu um homem que pilotava uma motocicleta sem capacete pela Avenida Dr. Manoel Marinho Monte, no bairro Eldorado. A atitude suspeita chamou a atenção da guarnição, que passou a acompanhar o condutor até realizar a abordagem.

Na revista pessoal, os policiais encontraram um revólver calibre .38 da marca Taurus com número de série, uma munição calibre .22 intacta e um terçado (facão), todos escondidos na cintura do suspeito. Para garantir a segurança de todos e evitar tentativa de fuga, o homem foi algemado no local.

O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Epitaciolândia, onde permanece à disposição da Justiça. A polícia abriu investigação para apurar a origem das armas e verificar se ele tem ligação com outros crimes na região.