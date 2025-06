No Acre, homem tenta agredir esposa e ataca policiais com pedaços de madeira

Um episódio de violência doméstica registrado no bairro Remanso, em Cruzeiro do Sul, marcou o final de semana e exigiu intervenção da Polícia Militar.

De acordo com informações repassadas pela corporação, um homem teria tentado agredir a própria esposa dentro da residência do casal, o que motivou o chamado à polícia. Ao chegarem ao local, os agentes se depararam com o suspeito em estado de agressividade. Em vez de acatar as ordens da guarnição, ele se exaltou ainda mais e partiu para cima dos policiais, armado com pedaços de madeira.

Apesar da tentativa de agressão, os policiais conseguiram conter o homem e efetuaram a prisão. Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado e seguirá sob investigação.

A identidade do suspeito não foi divulgada. A mulher não sofreu ferimentos graves e deve ser acompanhada pelos serviços de apoio à vítima de violência doméstica.