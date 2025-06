No Acre, homem tenta matar cachorro com golpes de terçado e imagens impressionam

Uma ocorrência registrada na noite de domingo (15), na altura do Ramal Toco Preto, em Sena Madureira, gerou revolta entre os moradores. Um homem, até o momento não identificado, tentou matar um cachorro de estimação da raça pitbull a golpes de terçado.

Informações obtidas pelo ContilNet apontam que o animal estaria na rua e, em determinado momento, brigou com o cachorro do agressor. Diante da situação, o homem, de posse de um terçado, desferiu dois golpes fortes no animal.

Após o episódio, o cachorro ferido foi levado para a zona urbana de Sena Madureira por seus proprietários e se encontra em uma clínica particular, onde passará por duas cirurgias.

Os donos deverão registrar queixa na Unidade de Segurança Pública de Sena Madureira para que as devidas providências sejam tomadas com base na Lei de Proteção aos Animais.

VEJA O VÍDEO (CONTEÚDO FORTE):