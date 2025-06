No Acre, influencer que divulgava jogo do Tigrinho relata que pensou em tirar a própria vida e a dos filhos

A influenciadora digital Larissa Santos, conhecida nas redes sociais por divulgar jogos de apostas online como o popular “jogo do tigrinho”, emocionou seus seguidores na madrugada desta quinta-feira (19) ao compartilhar um relato pessoal e comovente sobre uma crise emocional que viveu recentemente.

Por meio de vídeos publicados em seu perfil no Instagram, Larissa revelou que há cerca de dois meses e meio enfrentou um momento extremamente delicado, chegando a cogitar tirar a própria vida e a dos filhos. Segundo ela, a sensação de abandono e o fato de passar longos períodos sozinha com as crianças, enquanto sua mãe trabalhava, agravaram seu estado emocional.

“Há dois meses e meio, eu pensei em acabar com tudo. Estava pronta para tirar minha vida e a dos meus filhos”, relatou. No entanto, Larissa contou que foi acolhida por seu pai e sua madrasta, que lhe ofereceram apoio e ajudaram a encontrar forças.

Apesar da dor vivida, a influenciadora destacou a transformação que sua vida passou desde então. Agradeceu pelas mudanças positivas que ocorreram e refletiu sobre como momentos difíceis podem dar lugar a novos começos. “Deus sempre mostra que há um recomeço. Há dois meses eu pensava que seria o fim, e hoje estou aqui, grata por tudo que tem acontecido”, escreveu ela.

Durante o desabafo, Larissa chorou diante das câmeras ao falar sobre suas fragilidades e o esforço constante para ser uma boa mãe, para sua filha Mariah. “Eu escondo meu ponto fraco”. Agradece aos seu seguidores, “Eu só quero ser a minha melhor versão!”, finalizou.