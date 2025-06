No Acre, mulher é presa após incendiar a própria residência durante crise de ciúmes

Na tarde desta sexta-feira (7), um caso inusitado e preocupante mobilizou equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros em um bairro de Cruzeiro do Sul. De acordo com informações de uma vizinha próxima, um casal havia consumido bebida alcoólica momentos antes do incidente. Em seguida, a esposa teria tido um surto de ciúmes, retirado os dois filhos menores da residência e ateado fogo no sofá da casa.

Ainda segundo relatos, a mulher, armada com uma faca, impediu que vizinhos se aproximassem para tentar controlar as chamas até a chegada das autoridades. A Polícia Militar esteve no local, controlou a situação e conduziu a mulher até a Delegacia de Polícia Civil para os devidos procedimentos legais.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e atuou no rescaldo do incêndio, mas devido à estrutura da casa, feita de madeira, e à distância até o local, o fogo já havia consumido completamente o imóvel no momento da chegada das equipes.

Felizmente, não houve vítimas. Apenas danos materiais foram registrados, com a residência sendo considerada perda total. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.