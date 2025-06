No Acre, mulher fica ferida após ser atingida por fio de internet em acidente de moto

Na tarde desta terça-feira (3), uma mulher ficou ferida após um acidente enquanto trafegava de motocicleta nas proximidades da loja Ronsy, em Cruzeiro do Sul. Segundo informações apuradas, o incidente foi causado por um fio de internet que ficou atravessado na via após ser rompido por um caminhão.

A motociclista foi surpreendida pelo cabo, que atingiu seu pescoço no momento em que passava pelo local. Rapidamente socorrida, ela foi levada ao hospital do município, onde recebeu atendimento médico. Após ser avaliada e medicada, foi liberada. Apesar dos ferimentos na região do pescoço, seu estado de saúde é considerado estável.

O caso chama a atenção para os riscos representados por fios baixos ou soltos nas vias urbanas, especialmente para quem utiliza motocicletas. Além de cabos de internet e energia, linhas de pipa com cerol também figuram entre os principais causadores de acidentes semelhantes, oferecendo perigo grave à integridade física dos condutores.