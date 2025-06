No aniversário do Acre, Gladson diz que estado é democrático e cita Chico Mendes como exemplo

Na tarde deste domingo, 15 de outubro, o Calçadão da Gameleira foi palco das comemorações do 63º aniversário de emancipação do estado do Acre.

O governador Gladson Cameli chegou ao local acompanhado de seu filho Guilherme e conversou com a imprensa. Na ocasião, disse que o Estado tem figuras de exemplo em sua história, como o ambientalista Chico Mendes.

“Temos um Acre democrático, um Acre justo, reconhecendo que temos muito o que fazer ainda, temos que melhorar, fazer alguns avanços, mas ao mesmo tempo falamos da união e da gratidão de um povo guerreiro, de um povo que lutou para ser brasileiro, acolhedor e de um povo determinado trabalhador que tem vários exemplos de pessoas que nos representam nacionalmente, como Chico Mendes e entre outras figuras. E aqui estamos, que deixar um legado, cuidando do presente, para melhorar o futuro das nossas autoridades”, pontuou.

Gladson disse que 2025 é ano de execução:

“É o ano de executar, como já mencionei, é o ano de não perdemos o tempo. Em nenhum minuto, e quero aproveitar a oportunidade aqui, vamos fazer mais ainda ações em todo o interior do estado, para que a gente possa cada vez mais diminuir as dificuldades, aumentar as esperanças e reconhecer a missão que ainda temos muito o que fazer”, acrescentou.

O governador também abordou a questão da violência, fazendo um apelo à sociedade: “Eu vou dizer que eu sabendo inclusive de pautas negativas que aconteceram nos últimos dias, nós temos muito o que melhorar e avançar, e eu vou tocar em assuntos aqui para reforçar ainda mais o respeito que eu tenho das opiniões e das críticas construtivas. É intolerável, se nós não podemos mais tolerar, por mais que abaixamos os números de feminicídio, feminicídio, mas tem que ser zero, é forçar ainda mais esse apelo que eu faço a toda a sociedade, a todos os homens e mulheres que aqui estamos. Temos que cada vez mais colocar o Estado de Direito mais próximo das comunidades, melhoria dos namais e avançarmos nas obras que realmente mudem e cuidem da vida das pessoas. É isso”, salientou.

Ao encerrar, ele agradeceu à imprensa e desejou um feliz aniversário ao estado: “Acredito que a semana começa e espero que sejamos uma semana mais calma, mas eu quero realmente desejar 63 anos. Feliz aniversário de emancipação do Estado do Acre. É com emoção que estou há seis anos à frente do Palácio Rio Branco e cada dia é um dia de muita emoção, porque sabemos de um dever, de uma missão a ser cumprida e que temos que cuidar das pessoas. Valeu! Parabéns, Acre!”, concluiu.