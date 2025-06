No Dia dos Namorados, prefeitura e Metrô de SP realizam ação contra IST’s

Na próxima quinta (12/6), a Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo, por meio da Coordenadoria de IST/Aids, realizará a campanha “Amor e Prevenção Combinam”. O local escolhido para a ação no Dia dos Namorados é o Metrô Tatuapé (linha vermelha), na zona leste da capital.

O foco da campanha, de acordo com a assessoria de comunicação da prefeitura, é ampliar o acesso à prevenção combinada do HIV e de outras infecções sexualmente transmissíveis. Na ação, o público, além de ser orientado, ganhará uma necessaire com preservativos, gel lubrificante e autoteste de HIV.

Quem participar do evento, que é uma parceria com o Metrô, também poderá tirar fotos interativas em uma cabine e levar os registros para a casa. A escolha da estação Tatuapé para a instalação da campanha não foi aleatória. O Metrô da zona leste, que tem acesso ao shopping, concentra um alto fluxo de passageiros: cerca de 60 mil por dia. A região também tem muitas lojas, bares e restaurantes, o que atrai milhares de pessoas, especialmente no Dia dos Namorados.

À assessoria da prefeitura, Cristina Abbate, coordenadora de IST/Aids da cidade de São Paulo, falou da iniciativa focada na saúde sexual. “O Dia dos Namorados é uma boa oportunidade para lembrarmos que a prevenção deve ser adotada também nas relações afetivas e conjugais. O HIV não escolhe orientação sexual, idade ou gênero. Ele pode afetar qualquer pessoa, portanto, prevenir-se é um gesto de carinho e uma escolha libertadora”, explicou.

Campanha “Amor e Prevenção Combinam”

Local: estação Metrô Tatuapé (linha 3); rua Melo Freire, s/nº (esquina com a Tuiuti)

Data: 12/6 (quinta-feira), das 16h às 19h