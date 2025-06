No interior do Acre, projeto “Arte no Lixo” transforma resíduos em moda e produção artista

Nesta sexta-feira, 20 de junho, professores da rede pública apresentaram no município do Jordão, interior do Acre, o projeto “Arte no Lixo”, uma iniciativa inovadora que transforma resíduos sólidos em peças de roupa e obras de arte. O evento aconteceu em uma escola da cidade e reuniu alunos, educadores e moradores para conhecer de perto as criações feitas a partir de materiais que seriam descartados.

Localizado em uma das regiões mais isoladas do estado, o Jordão agora se destaca por promover uma ação que une sustentabilidade, educação e criatividade. A proposta parte do conceito de arte reciclada, ou upcycling, que consiste em reaproveitar lixo para dar origem a peças com valor estético e cultural.

Sob a orientação dos professores, estudantes confeccionaram roupas com jornais, sacolas plásticas, tampas, embalagens e outros tipos de resíduos. As peças foram exibidas em um desfile realizado dentro da escola, surpreendendo o público pela originalidade e pela mensagem transmitida.

“A ideia é sensibilizar nossos jovens para o cuidado com o meio ambiente, mostrando que o lixo pode ganhar nova vida por meio da arte e da educação”, explicou um dos professores responsáveis pelo projeto.

Além de roupas, o projeto também produziu quadros e esculturas com sucatas recolhidas no próprio município. As obras compõem uma pequena exposição itinerante que deve ser levada para outras escolas da região, ampliando o alcance da mensagem.

A ação tem como objetivo estimular a consciência ambiental, o reaproveitamento de materiais e o protagonismo dos alunos. Em um município com acesso limitado a recursos e infraestrutura, o projeto “Arte no Lixo” é um exemplo de como a educação pode ser transformadora mesmo nos contextos mais desafiadores.

Veja os registros do evento: