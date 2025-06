No leilão de Neymar, filha de Faustão fala sobre casamento com Julinho Casares: “Esse ano sai!”

Lara Silva, filha de Faustão, revelou que irá se casar ainda em 2025 e compartilhou detalhes sobre os preparativos da cerimônia ao lado do noivo, Julinho Casares. A cantora marcou presença no 5º Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr. e fez a declaração em entrevista ao Gshow. O evento, organizado pelo jogador, acontece nesta terça-feira (10/6), na Arena Pacaembu, em São Paulo.

Ela chegou ao local ao lado do noivo, o colunista deste portal Julinho Casares. No tapete vermelho, o casal falou com a imprensa sobre a saúde de Faustão, projetos profissionais e, claro, as expectativas para o futuro. Sobre a cerimônia de casamento, veio a confirmação: “Esse ano sai”, disse.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Reprodução: Instagram/ Julinho Casares Reprodução: Instagram/ Julinho Casares Reprodução: Instagram/ Julinho Casares Reprodução: Instagram/ Julinho Casares Reprodução Instagram Reprodução Instagram Reprodução Instagram Famosos parabenizam Faustão Famosos parabenizam Faustão Reprodução Voltar

Próximo

O filho do presidente do São Paulo Futebol Clube adiantou que será uma festa “intimista”, restrita aos familiares e poucos amigos. “Vai ser menorzinha”, confirmou a primogênita de Fausto Silva. “A gente está organizando, vendo os detalhes. É trabalhoso, mas é gostoso esse período”, acrescentou Julinho.

O casal engatou a relação em abril de 2020. Desde então, seguem a linha low profile e dão poucos detalhes públicos sobre a vida a dois. Julinho já tinha contato com a família há mais tempo, já que ele era bem próximo de João Silva, irmão mais novo de Lara. Já o pedido de casamento veio em julho de 2024, durante uma viagem do casal para Londres, na Inglaterra, onde ela viveu por cinco anos.

“Foi algo que já estava decidido em fazer, já sabia que ia ser agora, mas estava só decidindo os detalhes. É uma nova etapa, muito legal para a gente. Estamos muito felizes agora, curtindo esse momento de noivado. É muito bom, muito feliz”, disse Julinho, em outra ocasião.