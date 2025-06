No palco, prefeito cancela show de DJ após quase 2h de atraso. Vídeo

Goiânia – O clima esquentou no município de Itapirapuã (GO), depois que o prefeito Cássio Roberto Hilário da Silva (PRD) subiu ao palco e anunciou, ao microfone, o cancelamento da apresentação do DJ Wam Basten, que teria chegado com quase duas horas de atraso ao evento promovido pela gestão.

“O contrato era para tocar à meia-noite, chegou uma e quarenta da manhã para fazer só quarenta minutos de show. O povo merece respeito”, afirmou.

Confira o vídeo:

Segundo Cássio, esse tipo de atraso por parte de DJs tem se tornado recorrente em eventos públicos da região. “Como foi o povo que pagou o som, aqui vai ser diferente. Ele está dispensado, não vai tocar nesta noite”, concluiu, sob aplausos e surpresa da plateia.

Wam Basten já havia feito dois shows naquela noite, incluindo um em Jussara, cidade vizinha.

Por meio das redes sociais, o DJ alegou que a van da equipe havia sido guinchada, o que obrigou que eles conseguissem outro meio de transporte e gerou todo o atraso. “Avisamos a equipe sobre o imprevisto e, mesmo assim, fizemos o possível para evitar atrasos. Agradecemos a todos que tornaram o show incrível!”, disse ele.