No que resultou a caravana dos políticos pela BR-364, de Rio Branco a Cruzeiro do Sul? Entenda

A Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) organizou uma caravana para percorrer toda a BR-364, nesta quinta-feira (5), de Rio Branco a Cruzeiro do Sul. O evento contou com a participação de deputados estaduais e federais, autoridades e veículos de imprensa, que partiram às 6h do Lago do Amor, em Rio Branco. Durante o percurso, pararam em vários pontos estratégicos da BR, como a ponte sobre o Rio Caeté, que está interditada há alguns dias, trechos reestruturados com macadame hidráulico e a ponte sobre o Rio Tarauacá, que também está passando por obras.

A viagem durou cerca de 13 horas, devido aos trechos danificados e quase intrafegáveis, além dos pontos de encontro e coletivas de imprensa ao longo do caminho.

VEJA MAIS: Nicolau Júnior encerra caravana em Cruzeiro do Sul com apelo por união e reconstrução definitiva da BR-364

Na manhã desta sexta-feira (6), os políticos assinaram um manifesto em defesa da BR-364 durante um ato na Associação Comercial de Cruzeiro do Sul. O documento será enviado ao Governo Federal como um pedido de socorro para a recuperação da rodovia.

O que diz a Aleac?

O presidente da Aleac, Nicolau Junior, organizador do evento, destacou a importância da união entre os políticos em torno da demanda pela BR-364. “Estamos conseguindo algo inédito, que é superar todas as diferenças e mostrar ao governo federal que o Acre está unido em torno dessa demanda essencial para a nossa vida. A BR-364 é mais do que uma estrada; é um vínculo que conecta as pessoas, os bens e as oportunidades. Precisamos que todos os nossos esforços sejam direcionados para garantir a recuperação dessa rodovia, que é vital para o desenvolvimento do nosso estado”, afirmou.

O primeiro secretário da Aleac, Luiz Gonzaga, reiterou a necessidade de um trabalho de qualidade na recuperação da rodovia. “Precisamos de uma rodovia que garanta a trafegabilidade e que não se deteriore rapidamente. O sonho de todo juruáense é ter uma estrada que funcione. Quando falamos de infraestrutura, falamos de saúde, educação e segurança. A BR-364 é a artéria que alimenta nossas cidades e vilarejos, e é nossa responsabilidade garantir que ela seja mantida em boas condições”, destacou.

O vice-presidente da Aleac, Pedro Longo, também enfatizou a importância da caravana e do manifesto. “Este movimento mostra que estamos juntos por uma causa vital para a saúde e o transporte de alimentos e medicamentos no Acre. Precisamos da atenção do governo federal. Estamos aqui para lutar por uma estrada que não só conecte, mas que também traga dignidade e qualidade de vida para nossa população. A união de forças é essencial para alcançarmos esse objetivo”, afirmou.

CONFIRA TAMBÉM: DNIT diz que BR-364 vai levar três anos para ser concluída completamente; veja detalhes

Classe empresarial e população pedem socorro

Edivaldo Nascimento, um empresário local, falou sobre a urgência de atender as demandas da população e do setor empresarial. “A situação da BR-364 é crítica e afeta diretamente a economia da nossa região. Estamos pedindo socorro! Precisamos de uma rodovia que funcione, que permita o escoamento dos nossos produtos e que garanta a segurança das pessoas que transitam por aqui. Não podemos esperar mais, é hora de agir”, disse Nascimento, enfatizando a necessidade de uma mobilização conjunta entre o governo e a sociedade civil.

DNIT tem prazo para entrega da BR-364 e da ponte sobre o Rio Caeté

Ricardo Araujo, superintendente do DNIT, comentou sobre a situação da ponte do Caeté, afirmando que até outubro haverá tráfego de veículos sobre a estrutura. “Estamos trabalhando para que a ponte esteja em condições de uso até outubro. Contudo, a restauração completa da BR-364 levará cerca de três anos. É um trabalho complexo, mas necessário. Além disso, estamos implementando um serviço com macadame hidráulico em trechos críticos da rodovia, o que ajudará a melhorar a durabilidade e a qualidade da estrada. Essa é uma parte essencial do nosso compromisso em garantir uma rodovia que atenda às necessidades da população”, informou.

Liberação de emendas dos deputados

O superintendente do DNIT enfatizou a necessidade de mobilização dos deputados federais e senadores para a liberação de emendas que garantam a recuperação da BR-364. Ele citou o interesse do deputado Zezinho Barbary em liberar R$ 15 milhões para a obra, pedindo aos demais deputados que façam o mesmo, para que um serviço ainda melhor seja realizado. “A união dos nossos representantes é crucial para que consigamos os recursos necessários e que a obra seja realizada com a qualidade que a população merece. Precisamos que todos entendam a importância de investir na infraestrutura do nosso estado”, destacou.

Pedido em Brasília para antecipar licitações

O superintendente também ressaltou a necessidade de lutar em Brasília pela antecipação das licitações para a reconstrução da BR-364. “Estamos trabalhando para que esses processos sejam acelerados, pois a situação da rodovia exige uma resposta urgente. Não podemos esperar mais tempo, a população precisa de uma solução, e é nosso dever garantir que esses processos sejam prioridade”, afirmou.

Manifesto em defesa da BR

O manifesto assinado por todos os deputados durante o evento será enviado a Brasília como uma forma de urgência para os trabalhos na BR-364. O documento representa a união de esforços em prol da recuperação da rodovia, que é vital para a mobilidade e desenvolvimento do Acre.

ENTENDA: Após caravana, deputados fazem ato em defesa da BR-364 e enviam manifesto ao Governo Lula

O evento encerrou com um café da manhã na manhã desta sexta-feira, na Associação Comercial de Cruzeiro do Sul, onde os participantes puderam discutir os próximos passos e fortalecer ainda mais a mobilização em defesa da BR-364.