Noite das crianças: Famosos levam os filhos para show de patinação do gelo em SP

Hoje foi a noite dos pequenos: vários famosos levaram os filhos para o Disney on Ice, um mega espetáculo de patinação no gelo que aconteceu em São Paulo nesta sexta-feira (6/6). Virginia, Ticiane Pinheiro e Viih Tube foram algumas das estrelas vistas na entrada do evento ao lado das crianças.

Essa foi uma das primeiras aparições públicas da apresentadora do SBT desde o término do casamento com Zé Felipe. Virginia posou para fotos com as filhas Maria Alice e Maria Flor, mas ignorou a imprensa.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Virginia e as filhas, Maria Flor e Maria Alice, chegam para espetáculo de patinação no gelo em SP Edu Araujo/ Agnews

Virginia Fonseca (Portal LeoDias) Virginia Fonseca (Portal LeoDias) Ticiane Pinheiro e a filha Manu chegam para espetáculo de patinação no gelo em SP Edu Araujo/ Agnews

Rafa Brites e os filhos, Rocco e Leon, chegam para espetáculo de patinação no gelo em SP Edu Araujo/ Agnews Anderson de Rizzi e família chegam para espetáculo de patinação no gelo em SP Edu Araujo/ Agnews Renata Kuerten e família chegam para espetáculo de patinação no gelo em SP Clayton Felizardo/ Brazilnews Viih Tube, Eliezer e filha Lua chegam para espetáculo de patinação no gelo em SP Edu Araujo/ Agnews Amanda Djehdian e familia chegam para espetáculo de patinação no gelo em SP Edu Araujo/ Agnews Voltar

O espetáculo que se tornou sucesso no mundo todo volta a capital paulista com 50 personagens clássicos da Disney e da Pixar, mais de 40 patinadores, 250 figurinos e uma pista de gelo de 600 m².

Entre os famosos que prestigiaram a exibição estavam também Ticiane Pinheiro e a filha Manu; Viih Tube, Eliezer e a filha Lua; Rafa Brites e os filhos, Leon e Rocco; entre outros.