Noiva de Gui Santos se pronuncia após jogador ser flagrado com mulheres em boate

Júlia Lawrenz apareceu em um vídeo nos Stories para se pronunciar, pela primeira vez, sobre a polêmica envolvendo seu noivo, o jogador da NBA Gui Santos. Ele foi flagrado dançando e abraçando outras mulheres durante uma festa, conforme divulgado com exclusividade pelo portal LeoDias. Na noite desta sexta-feira (6/6), a jogadora de vôlei quebrou o silêncio sobre o assunto. “Todo mundo merece saber o que está acontecendo”, declarou.

Para começar, Júlia explicou que conhecia todas as pessoas do vídeo, e que segundo ela, não houve nada de errado no namorado curtindo a festa sem sua presença. “Vou ser rápida e direta sobre algumas notícias que estão repercutindo por aí. Recebi muitas mensagens de vocês perguntando se tá tudo bem, o que tá acontecendo… E eu vou ser direta, gente: nada mais do que sensacionalismo”, disse.

O momento do vídeo aconteceu no último sábado (31/05). De acordo com a atleta, ela sabia onde Gui estava. “Naquele vídeo tem a prima dele, tem uma amiga nossa, uma amiga do casal, que é a namorada do melhor amigo dele. Ela é muito próxima da gente, muito próxima do Gui”, afirmou.

Ela ainda afirmou que o casal é espontâneo e por isso não ficou surpresa com o comportamento do namorado que é jogador do Golden State Warrios ao lado de Stephen Curry. “Quem tava com a gente agora em São Paulo viu como nós dois somos pessoas muito extrovertidas, pessoas que abraçam, que conversam, que dançam. A gente é assim, nós dois somos”, afirmou.

Para finalizar, Júlia declarou que está feliz com o noivado dos dois. “Tá tudo bem, graças a Deus eu tô vivendo uma fase muito boa da minha vida, que a gente tá bem, e que eu tô muito ansiosa para esse capítulo novo nosso”, finalizou.