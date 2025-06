Nostalgia pura! Dira Paes e Nanda Costa revivem a icônica dupla de “Salve Jorge”

Dira Paes e Nanda Costa, intérpretes de mãe e filha na novela “Salve Jorge” (2012) compartilharam os bastidores de um reencontro mais que especial nas redes sociais nesta segunda-feira (9/6). Na trama assinada por Glória Perez, as duas interpretavam, respectivamente, Lucimar e Morena.

A veterana foi quem compartilhou os registros nas redes sociais, com referências à trama: “Morena está viva! Estava com saudade, Nanda“, legendou. Enquanto isso, a atriz, de 38 anos, retribuiu a mensagem de carinho: “Eu te amo tanto”, disse. Outros nomes de destaque também celebraram a união da dupla.

As duas se reencontraram mais de dez anos após o fim da novela.

Foi o caso de Emanuelle Araújo, Beth Goulart e Paloma Bernardi, que marcaram presença na postagem com declarações e emojis de coração. Além das famosas, fãs da dupla também celebraram o encontro. “Gente, uma memória afetiva bateu aqui, hein?”, disse um perfil. Outro acrescentou: “Assistindo novamente a novela e passei a admirar vocês. Que atrizes maravilhosas!”.

A história principal de “Salve Jorge” girava em torno de casos de tráfico humano. Morena (Nanda Costa), uma jovem do Complexo do Alemão, aceitou uma proposta de trabalho na Turquia, sem saber que seria vítima do crime. Lucimar (Dira Paes), mãe dela, passou a buscá-la e liderar as tentativas de resgatar a filha. O enredo escrito por Glória Perez foi inspirado em casos reais e levantou discussão sobre o tráfico internacional de pessoas.

Além delas, Rodrigo Lombardi, Cleo, Giovanna Antonelli, Claudia Raia, Flávia Alessandra e outros nomes de destaque também integraram o elenco da trama.