Nova friagem chega ao Acre nesta terça-feira e derruba temperaturas no estado, prevê Friale

Uma nova frente fria polar chega ao Acre nesta terça-feira (24), marcando a quarta friagem do ano e a décima onda polar de 2025 a atingir o estado. As temperaturas devem cair de forma significativa, com previsão de mínimas que podem chegar a 19 °C já nas primeiras horas do dia, e até 18 °C na quarta-feira (25).

De acordo com os primeiros alertas meteorológicos, essa nova friagem terá características semelhantes à última registrada, com queda acentuada de temperatura e sensação térmica mais fria, especialmente durante a madrugada e o início da manhã. A previsão é que a friagem se estenda por pelo menos dois dias, afetando especialmente as cidades do interior e a capital, Rio Branco.

Apesar do impacto desta frente fria, os meteorologistas chamam a atenção para um novo fenômeno ainda mais intenso previsto para os próximos dias. Uma forte onda de frio polar, considerada potencialmente a mais rigorosa dos últimos anos, deve chegar ao estado antes do fim de junho. Informações mais detalhadas sobre essa nova massa de ar polar devem ser divulgadas nos próximos dias.

Enquanto isso, a orientação é para que a população se prepare para as baixas temperaturas desta semana, principalmente grupos mais vulneráveis como crianças, idosos e pessoas em situação de rua. A chegada da friagem também pode causar mudanças no padrão de ventos e aumento da umidade em algumas regiões.