Nova friagem chega ao Acre no próximo final de semana causando queda nas temperaturas

A população acreana deve se preparar para uma nova friagem que chega ao estado no próximo domingo (8). De acordo com a previsão publicada pelo site “Climatempo”, uma onda de frio poderá atingir a região, provocando quedas nas temperaturas.

O fenômeno também deve impactar áreas do sul de Rondônia, com temperaturas um pouco mais baixas. A friagem será de menor intensidade que a última que atingiu o estado, com baixa entre 3°C a 5°C abaixo da média.

Enquanto isso, no Sul do país, regiões desde Santa Catarina até o sul de Mato Grosso também enfrentarão um período de clima mais ameno, com mínimas e máximas ligeiramente reduzidas ao longo da próxima semana.

No Acre, esse tipo de fenômeno, conhecido como friagem, é caracterizado pela chegada de massas de ar frio vindas do sul do continente, que conseguem avançar pela região amazônica e derrubar as temperaturas de forma temporária.

A previsão é que, mesmo com a queda, o frio seja moderado e não gere grandes impactos no estado acreano.