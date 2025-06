Nova gestão do Corinthians tinha dívida de R$ 7 milhões com R$ 1,2 milhão em caixa

O presidente do Corinthians, Osmar Stábile, revelou em entrevista exclusiva ao portal LeoDias que o clube iniciou a atual gestão com apenas R$ 1,2 milhão em caixa e dívidas imediatas que somam cerca de R$ 7 milhões. A conversa com o atual comandante do clube paulista foi realizada na última sexta-feira (30/5), na Arena Corinthians, antes da partida amistosa entre as seleções femininas de Brasil e Japão

Segundo o dirigente, os valores diziam respeito a compromissos de curtíssimo prazo, muitos deles prestes a vencer, como parcelas dos programas de refinanciamento PROFUT (Programa de Modernização da Gestão e de Responsabilidade Fiscal do Futebol Brasileiro) e PERSE (Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos), ambos que o presidente já efetuou o pagamento na última sexta-feira (30/5).

Veja as fotos Abrir em tela cheia Reprodução/corinthians Reprodução/corinthians Reprodução/corinthians Reprodução/corinthians Voltar

Próximo

“A hora que cheguei no caixa do clube para poder pagar os R$ 7 milhões, tinha R$ 1,2 milhões. . E, a gente conseguiu colocar isso em ordem”, declarou o presidente do Corinthians.

“A gente estava com o Perse atrasado, com a questão do Profut atrasado. A gente conseguiu colocar em ordem, porque ia vencer, já estava vencendo a quarta parcela, na verdade. A nossa gestão estava prestes a perder, eu precisava pagar, algum dia eles iam vir arrumando”, afirmou Stábile.

Além das dívidas, o presidente citou a dificuldade inicial para movimentar receitas. Segundo ele, a nova plataforma do Fiel Torcedor, registrou um número de 1.313 ingressos na primeira semana de operação.

“A hora que levaram o número para mim, eu disse que preciso dar uma resposta sobre o Fiel Torcedor, que cobramos, mas temos que começar. Portanto, em uma semana a gente conseguiu colocar em ordem”, apontou.

Nike x Adidas

O presidente do Corinthians falou sobre a parceria com a Nike, além de conversas com executivos e citou a intenção de preservar as boas relações com parceiros e patrocinadores. Também, ele cravou que o clube não irá acionar o automático do contrato com a Nike até 2029.

“Não vai acionar. Pode ficar tranquilo. Tanto a Nike quanto a Adidas ficaram satisfeitas com o respeito mostrado. Dissemos que o Corinthians quer trabalhar com seriedade e tratar parceiros institucionais com o devido profissionalismo”, contou.

Ainda de acordo com o presidente do clube, ele disse que o parceiro é a Nike, e temos que conversar com a empresa. Segundo conversas que tive com o presidente da Nike — que está no Brasil — ele disse que achou muito interessante isso. Que o respeito que o Corinthians deu para a Nike, o respeito do Brasil para a Nike. Isso mostra que é de parceiro grande que mudou a filosofia do trabalho”, completou.