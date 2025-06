nova-novela-mexicana-do-sbt-tem-brasileiro-como-protagonista

A exibição de novelas mexicanas é sucesso garantido nas telas do SBT. De A Usurpadora (1998) à Maria do Bairro (1995), diversos folhetins da Televisa ficaram marcados na história da televisão.

Com o passar dos anos, novelas mais atuais foram sendo transmitidas e conquistaram o público. A nova aposta é Eternamente Apaixonados, originalmente lançada em 2023, mas que estreia nesta segunda-feira (9/6) no SBT.

No folhetim, o romance de Paula e Rogelio os leva a se casarem em segredo. A decisão faz com que a mãe de Rogelio, Martina, uma mulher muito rígida e controladora, fique obcecada em arruinar a vida de Paula.

2 imagens Fechar modal. 1 de 2

Cena da novela Eternamente Apaixonados

Reprodução 2 de 2

Cena da novela Eternamente Apaixonados

Reprodução

Eternamente Apaixonados é protagonizado pelo brasileiro Marcus Ornellas, que também esteve no elenco de Se Nos Deixam, novela mexicana que foi sucesso no Brasil.

Em conversa com o Metrópoles, o astro celebrou a estreia do projeto. “É uma história muito interessante e muito bonita. A novela foi muito bem dirigida. Estou muito orgulhoso desse projeto e espero que o público brasileiro goste.”

Leia também

Além de Marcus, a novela conta com Alejandra Robles Gil (A Gata), Valentina Buzzurro (Vencer o Desamor) e Diana Bracho (Ambição).

Carreira

Apesar de ter a carreira consolidada no México, Marcus é brasileiro. Nascido no Rio Grande do Sul, ele conta como iniciou a trajetória na televisão. “Comecei a modelar em 2001, depois participei de castings em diferentes países, como Japão, Itália e México”, contou.

Depois de alguns meses, o ator recebeu um convite para passar um tempo no México. “Cheguei e me apaixonei, já tenho 20 anos aqui. Em 2009 retomei meus cursos de atuação e em 2010 comecei a fazer teatro. Em 2011 fiz minha primeira novela aqui, e depois fui avançando”, relembrou.

Ator Marcus Ornellas

Apesar do sucesso no país, Marcus sente desejo em participar de novelas brasileiras futuramente. “Tenho vontade de trabalhar no Brasil. Estava trabalhando muito aqui no México e agora estou querendo expandir um pouco”, revelou.

As novelas mexicanas contam com um público consolidado no Brasil. Marcus comemora o sucesso, pois, dessa maneira, a família dele consegue acompanhar seu trabalho.

“Fico emocionado com essa estreia, pois minha família vai assistir um projeto meu. É claro que minha mãe encontra as coisas que eu fiz, mas fico feliz que o resto da família tenha acesso“, explicou.