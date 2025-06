Novo casal? Jade Picon compartilha novos cliques com André Lamoglia

Jade Picon e André Lamoglia parecem ter dado um novo passo na relação com a recente aparição do ator de “Elite” nas redes sociais da musa. Nesta segunda-feira (2/6), novos registros foram compartilhados pela influenciadora. Nas imagens, os dois aparecem juntos em uma brincadeira com outras duas pessoas e chegam a se abraçar durante o momento de descontração.

O suposto casal coleciona momentos juntos e até em locais públicos, como idas à praia, mas sem rotular ou mesmo assumir o relacionamento.

Em outra publicação, Jade e André repetem o clima íntimo e carinhoso em um clique nas montanhas do Lago Titicaca, no Peru. Os atores estão no país para uma ação publicitária com a Jean-Paul Gaultier, marca que leva o nome do famoso estilista francês.

Eles se conhecem desde 2022, mas nunca deram detalhes da relação de maneira pública. Além disso, evitam perguntas sobre o relacionamento entre eles. Por outro lado, a dupla coleciona aparições públicas na Praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, onde praticam futevôlei.