Novo conceito de luxo da Geração Z prioriza bem-estar e experiências, aponta empresária

A empresária Denise Borges, responsável pelo restaurante Pão de Queijo, avalia que o conceito de luxo está passando por uma transformação significativa em 2025. Segundo ela, o foco dos consumidores tem se deslocado das marcas e bens materiais para experiências que priorizam o bem-estar, o descanso e a saúde mental.

“O luxo não é mais uma marca. Luxo agora é dormir bem, descansar. Os hotéis estão investindo em colchões de qualidade, massagens, janelas com isolamento acústico. O novo luxo mudou de rumo. O que vale é a experiência”, afirma Denise, destacando que diversas marcas de alto padrão têm fechado as portas por não acompanharem essa mudança de comportamento.

Um relatório da Bain & Company corrobora essa análise ao mostrar que o setor de bens pessoais de luxo, como calçados, bolsas e relógios, vem registrando queda, enquanto experiências de luxo, como resorts, cruzeiros personalizados e restaurantes gourmet, estão em alta.

Essa tendência tem se consolidado especialmente entre os consumidores da geração Z, que valorizam mais a autenticidade, a criatividade e o bem-estar do que logotipos ou status social.

Ainda de acordo com o estudo da Bain, essa geração demonstra ceticismo em relação às marcas tradicionais de luxo e prefere investir em vivências únicas, como viagens imersivas, passeios de iate e roteiros gastronômicos sofisticados.

Ela observa também uma mudança na forma como as pessoas escolhem se socializar. De acordo com a empresária, espaços como cafés e experiências coletivas têm ganhado protagonismo, enquanto bares e baladas vêm perdendo espaço.

“A experiência coletiva que vai ser lembrada no futuro tem se tornado mais importante que as festas e baladas”, diz Denise, relacionando essa nova preferência com a busca por rotinas mais equilibradas e menos centradas no consumo noturno.

O levantamento da Bain também identificou esse deslocamento: consumidores estão optando por formas de lazer mais lentas, íntimas e personalizadas, com foco no autocuidado e na conexão interpessoal, como retiros silenciosos, hospedagens prolongadas em resorts e cruzeiros em embarcações menores, onde o tempo desacelerado e a exclusividade se tornam os verdadeiros luxos da atualidade.