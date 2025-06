Novo presidente do PSB, João Campos defende chapa Lula/Alckmin em 2026

João Campos (PSB), prefeito do Recife (PE), assumiu, neste domingo (1º/6), a presidência nacional do Partido Socialista Brasileiro (PSB), eleito por aclamação durante o XVI Congresso Nacional da legenda. E já em seu primeiro discurso como dirigente máximo do partido, defendeu a manutenção da chapa Lula/Alckmin na disputa pela reeleição em 2026.

“Vocês já sabem de antemão que o PSB vai definir, de forma conjunta e coesa, [a chapa] Lula e Alckmin”, disse Campos a jornalistas.

Em 2022, Lula (PT) se uniu ao ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin em uma frente politica ampla para derrotar a reeleição de Jair Bolsonaro (PL). João Campos relembrou o episódio: “A gente entende que a construção feita de Lula e Alckmin, foi dito aqui pelo próprio presidente [Lula], é uma construção que se você olhasse há 10 anos, nenhum analista político diria que isso aconteceria. Isso aconteceu por força da democracia e por imposição das circunstâncias que o nosso país precisava”.

O prefeito ainda afirmou que foi uma “uma grata construção”. “Porque Alckmin virou um grande companheiro de partido, um grande vice-presidente e a nossa expectativa e o que o partido vai defender é a manutenção desta aliança de Lula e Alckmin para presidente e vice-presidente da República em 2026. É essa é a visão que o partido tem, essa é a construção que a gente vai trabalhar”.

Herdeiro político

Com 31 anos, João Campos, filho do ex-governador de Pernambuco Eduardo Campos, está no segundo mandato como prefeito do Recife. Em outubro passado, foi reeleito em primeiro turno, com 78,11% dos votos.

O prefeito da capital pernambucana pode disputar, em 2026, o governo do estado contra a atual governadora, Raquel Lyra (PSD).

De saída da presidência, Carlos Siqueira assume o comando da Fundação João Mangabeira, entidade sem fins lucrativos ligada ao PSB. Ele também assume o novo cargo nesse 1º de junho.

Relação umbilical

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou do encerramento do XVI Congresso Nacional do PSB, partido do vice-presidente Geraldo Alckmin e do prefeito do Recife, João Campos, e o petista disse quem com a legenda uma relação “umbilical”.

Lula foi ao congresso do PSB para prestigiar Campos e Alckmin, seu vice. Isso em um momento em que as articulações políticas para as eleições de 2026 ganham força nos bastidores, com nomes do campo governista se movimentando para se aproximar do petista e tentar o posto de vice-presidente na chapa pela reeleição.