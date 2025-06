Novo reforço do Flamengo, Jorginho desembarca no Brasil nesta sexta

O Flamengo anunciou, nesta quarta-feira (4/6), que Jorginho está a caminho do Brasil para ser anunciado como novo jogador do Rubro-Negro. O meio-campista de 33 anos chega ao Rio de Janeiro nesta sexta-feira (6/6), às 5h35.

Por questões logísticas e para não interferir na rotina dos demais passageiros, o desembarque será realizado em área alternativa. Ele realizará exames médicos e, em seguida, se reunirá com o diretor técnico de futebol do Flamengo, José Boto, no CT George Helal.

Nascido em Santa Catarina, Jorginho é naturalizado italiano e fez toda carreira na Europa. Ele jogou no Hellas Verona, Sambonifacese, Napoli, Chelsea e Arsenal.

Ele conquistou sete títulos na carreira, incluindo a Eurocopa de 2020 e a Champions League da temporada 2020/21.