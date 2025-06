Novo técnico, nova fase: como foi o primeiro treino da seleção brasileira com Ancelotti

Nesta segunda-feira (2/6), o repórter do portal LeoDias, Guilherme Camarda, acompanhou o primeiro treino da Seleção Brasileira sob o comando do novo treinador italiano, Carlo Ancelotti, no CT Joaquim Grava, do Corinthians, em São Paulo, e forneceu detalhes sobre o que se pode esperar para os próximos jogos pelas eliminatórias da Copa do Mundo.

Durante o momento aberto à imprensa, foi possível acompanhar o aquecimento dos jogadores no treino que antecede a partida contra o Equador, na quinta-feira (5/6), às 20h (de Brasília), em Guayaquil.

De acordo com o repórter, não foi possível observar nenhum aspecto tático. No entanto, acredita-se que a novidade seja o volante Casemiro, como titular e novamente como capitão da equipe da seleção brasileira. As posições de lateral e zaga, porém, ainda permanecem uma incógnita.

No primeiro treino do Brasil com Ancelotti, o técnico recebeu em campo 18 dos 25 convocados. Ficaram de fora os atletas que jogaram no último domingo, sendo eles: Estêvão, do Palmeiras, além de Léo Ortiz, Danilo, Alex Sandro e Gerson, do Flamengo, que permaneceram na parte interna do CT, em trabalho regenerativo.

Nos próximos dias, além de enfrentar o Equador, o Brasil jogará contra o Paraguai no dia 10 de junho, às 21h45, na Neo Química Arena, em São Paulo.