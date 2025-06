Estamos avançando pelo ano 9, o de 2025, uma energia de encerramento de ciclos, perdão e libertação. E em meio a esse movimento, o mês de junho de 2025 chega com a vibração do número 6, que traz uma energia profundamente ligada às escolhas do coração e as ligações emocionais e relacionais.

Será um mês marcado pela busca de equilíbrio e presença. Você será chamada a refletir sobre quem você cuida, como cuida e, acima de tudo, se está se cuidando com o mesmo amor e atenção que oferece ao mundo. O que significa o número 6 na numerologia? O número 6, na numerologia pitagórica, é o arquétipo da harmonia, do lar, da beleza, da estética, da responsabilidade afetiva e das dúvidas. Ele representa a necessidade de sair de "cima do muro" no que diz respeito as relações e situações do cotidiano da vida, em busca de viver em harmonia e equilíbrio.