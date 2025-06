Nutri revela top 10 alimentos para ter uma pele linda e saudável

Nas estações mais frias e com o ar mais seco, como as que o Brasil vive no momento, a pele tende a sofrer. Isso porque a hidratação diminui, o que é prejudicial tanto para a sua aparência quanto para a sua saúde.

Dessa forma, essa temporada pede por cuidados redobrados com a pele. E uma das maiores suas maiores aliadas, nesse sentido, pode ser a alimentação, viu? “Durante o outono, é comum notarmos a pele mais opaca, sensível ou até descamando. Nessa fase, alimentos ricos em gorduras boas, antioxidantes e vitaminas são fundamentais para manter a hidratação e elasticidade natural da pele”, explica a nutricionista Carla Fiorillo.

A seguir, a especialista dá dicas de uma boa alimentação para a saúde da pele nessas estações e sempre:

Dicas de alimentação para a saúde da pele

Os alimentos que a nutricionista recomenda que sejam incluídos na sua dieta para a saúde da pele são:

Abacate e oleaginosas (como nozes e castanhas): fontes de gorduras boas, que ajudam a manter a integridade da pele

Cenoura, abóbora e batata-doce: ricos em betacaroteno, um antioxidante que contribui para a renovação celular e protege contra o ressecamento.

