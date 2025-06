Nutrição em Pauta: Afinal, menopausa engorda?

🔍 Por que muitas mulheres ganham peso na menopausa?

A menopausa é uma fase natural, marcada pela queda nos hormônios estrogênio e progesterona, que afeta diretamente o metabolismo, a distribuição de gordura corporal e a composição corporal.

Entre os principais motivos para o ganho de peso estão:

⚙️ Alterações hormonais e metabólicas

Queda de estrogênio : favorece o acúmulo de gordura abdominal

Diminuição da massa magra : reduz o gasto calórico basal

Maior resistência à insulina : facilita o armazenamento de gordura

Alterações no sono e no humor: aumentam o apetite e a compulsão por doces e carboidratos refinados

🍽️ Fatores comportamentais que também influenciam:

Menor disposição para treinar ou praticar atividade física

Alimentação rica em ultraprocessados ou emocionalmente desorganizada

Baixa ingestão de proteínas e fibras

Sedentarismo ou rotina mais lenta

✅ O que fazer para controlar o peso e melhorar a qualidade de vida?

Aumentar o consumo de proteínas magras

Ex: ovos, frango, peixe, leguminosas Reduzir ultraprocessados e açúcares refinados

Evite picos de glicose que favorecem o ganho de peso Priorizar alimentos ricos em fibras e antioxidantes

Ex: vegetais verdes, frutas com casca, sementes, aveia Manter uma rotina ativa e musculação

Ajuda a preservar massa magra e reduzir gordura Regular o sono e reduzir o estresse

Ambos têm efeito direto nos hormônios que regulam a fome (cortisol, grelina e leptina)

A menopausa não engorda por si só, mas as mudanças hormonais e comportamentais desse período favorecem o acúmulo de gordura, principalmente abdominal.

Com um bom plano alimentar, ajustes no estilo de vida e acompanhamento profissional, é possível passar por essa fase com mais leveza, energia e autoestima.

A nutrição certa te ajuda a viver bem em todas as fases — inclusive essa!

📚 Referências

Escrito por Luana Diniz, nutricionista clínica esportiva. Confira mais dicas na coluna Nutrição em Pauta .

*COLUNA NUTRIÇÃO EM PAUTA / LUANA DINIZ NUTRICIONISTA – CRN7 16302

Nutricionista e atleta, formada pela Universidade Federal do Acre, pós-graduada em nutrição clínica esportiva. Trabalha com atendimento clínico nutricional em parceria com a loja de suplementos Be Strong Fitness e é colunista do ContilNet em assuntos sobre alimentação e sua correlação com saúde e bem-estar.

Instagram: @luanadiniznutricionista

Contato: (68) 99973-0101