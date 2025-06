Nutrição em Pauta: Cúrcuma — o que é, como funciona e como tomar

🌿 O que é a cúrcuma?

A cúrcuma, também chamada de açafrão-da-terra, é uma raiz da família do gengibre (Zingiberaceae), tradicionalmente usada como tempero e na medicina ayurvédica. Seu principal composto bioativo é a curcumina, responsável pela coloração amarela intensa e por diversos efeitos terapêuticos estudados.

✅ Benefícios reais com base científica

Estudos apontam que a curcumina pode exercer efeitos positivos especialmente para quem treina, incluindo:

Ação anti-inflamatória: reduz mediadores inflamatórios, podendo aliviar dores musculares pós-treino.

Potencial antioxidante: combate o estresse oxidativo causado por exercícios intensos.

Melhora da função imune: reduz risco de infecções respiratórias comuns em atletas.

Suporte a dores articulares: útil em treinos de impacto e prevenção de desgaste.

Estudos como o de Hewlings & Kalman (2017) reforçam esses benefícios quando a curcumina é consumida em doses adequadas e com boa biodisponibilidade.

⚠️ Limitações e exageros nas redes

Vídeos virais e tendências de “cura milagrosa” exageram o poder da cúrcuma. É importante lembrar:

Não substitui medicamentos anti-inflamatórios ou antibióticos

Não há comprovação sólida de que emagrece diretamente

Seus efeitos são coadjuvantes , não exclusivos

Exige consumo frequente e regular para surtir efeito

🧂 Como consumir corretamente

Para atingir os benefícios esperados, o ideal é:

Dose recomendada: 1 a 3 g/dia de cúrcuma em pó (cerca de 1 colher de chá rasa)

Com pimenta-do-reino preta (piperina): aumenta em até 2000% a absorção da curcumina

Com uma fonte de gordura boa: azeite, abacate ou oleaginosas ajudam na absorção

Formas: na comida, em shots, golden milk ou cápsulas (com orientação profissional)

🚫 Indicações e contraindicações

Indicado para:

Atletas ou praticantes de atividade física regular

Pessoas com dores articulares ou processos inflamatórios leves

Quem busca melhora de imunidade e saúde geral

Contraindicado ou com cautela em casos de:

Pedras na vesícula (colerético)

Uso de anticoagulantes (pode aumentar risco de sangramento)

Gastrite ativa ou úlcera gástrica

Gestantes e lactantes (sem liberação médica)

A cúrcuma é sim um alimento funcional com benefícios reais — mas exige consumo estratégico, regular e acompanhado de boas práticas alimentares. Para quem treina, pode ser uma excelente aliada no combate à inflamação e na recuperação muscular, desde que usada com orientação e realismo.

📚 Referências científicas

Hewlings SJ, Kalman DS. Curcumin: A Review of Its’ Effects on Human Health. Foods. 2017.

McFarlin BK et al. Reduced inflammatory and muscle damage biomarkers following oral supplementation with bioavailable curcumin. BBA Clinical. 2016.

Aggarwal BB, Harikumar KB. Potential therapeutic effects of curcumin. Int J Biochem Cell Biol. 2009.

Escrito por Luana Diniz, nutricionista clínica esportiva. Confira mais dicas na coluna Nutrição em Pauta .

*COLUNA NUTRIÇÃO EM PAUTA / LUANA DINIZ NUTRICIONISTA – CRN7 16302

Nutricionista e atleta, formada pela Universidade Federal do Acre, pós-graduada em nutrição clínica esportiva. Trabalha com atendimento clínico nutricional em parceria com a loja de suplementos Be Strong Fitness e é colunista do ContilNet em assuntos sobre alimentação e sua correlação com saúde e bem-estar.

Instagram: @luanadiniznutricionista

Contato: (68) 99973-0101