Nutrição em Pauta: Guia prático de como montar um prato saudável e sustentável

No Dia Mundial do Meio Ambiente 🌍, que tal repensar o que vai no seu prato?

Alimentação equilibrada também é um ato de cuidado com o planeta — e tudo começa com escolhas simples no dia a dia!

🌱 O que é um prato sustentável?

Um prato saudável e sustentável é aquele que:

✔️ Nutre seu corpo com equilíbrio

✔️ Respeita os limites ambientais do planeta

✔️ Reduz desperdícios e consumo excessivo de recursos naturais

✔️ Valoriza alimentos locais, sazonais e de base vegetal

Inspirado no modelo proposto pela EAT-Lancet Commission, esse tipo de prato busca unir saúde humana e saúde do planeta por meio da alimentação.

🍽️ Como montar um prato sustentável no dia a dia?

🔸 Divisão do prato ideal:

50% Vegetais e frutas variadas

(Cores diferentes = maior diversidade de nutrientes)

25% Cereais integrais ou tubérculos

(Arroz integral, quinoa, aveia, batata-doce, inhame)

25% Fontes de proteína

→ Priorize vegetais: feijão, lentilha, grão-de-bico, tofu

→ Animais em menor quantidade: ovos, peixe, frango

🌾 Dicas para tornar sua alimentação mais sustentável:

Compre da feira ou direto do produtor local

Menos transporte = menos emissão de gases poluentes Prefira alimentos da estação

Mais sabor, menos agrotóxicos e menor custo Reduza ultraprocessados

Produzem mais lixo e impactam negativamente a saúde Aproveite os alimentos por completo

Cascas, talos e folhas têm muito valor nutricional Diminua o consumo de carne vermelha

Além de reduzir o impacto ambiental, melhora sua saúde intestinal e cardiovascular

🍲 Exemplos de prato saudável e sustentável:

🥦 Almoço:

Arroz integral + feijão + abóbora assada + couve refogada + ovo cozido + laranja

🌮 Jantar:

Tortilha de lentilha com salada de rúcula, cenoura ralada, homus e limão

🥗 Lanche:

Iogurte natural com aveia e banana da terra cozida

Sua alimentação pode ser saborosa, nutritiva e ao mesmo tempo respeitosa com o planeta.

Montar um prato equilibrado e consciente é um passo simples e poderoso para cuidar da sua saúde e do meio ambiente.

No Dia Mundial do Meio Ambiente, repensar a forma como comemos é um ato de autocuidado e responsabilidade coletiva.

📚 Referências

Willett, W. et al. (2019). Food in the Anthropocene: the EAT–Lancet Commission on healthy diets from sustainable food systems. The Lancet.

FAO. (2020). Sustainable healthy diets – Guiding principles.

Monteiro, C. A. et al. (2019). The UN Decade of Nutrition, the NOVA food classification and the trouble with ultra-processing. Public Health Nutrition.

Escrito por Luana Diniz, nutricionista clínica esportiva. Confira mais dicas na coluna Nutrição em Pauta .

*COLUNA NUTRIÇÃO EM PAUTA / LUANA DINIZ NUTRICIONISTA – CRN7 16302

Nutricionista e atleta, formada pela Universidade Federal do Acre, pós-graduada em nutrição clínica esportiva. Trabalha com atendimento clínico nutricional em parceria com a loja de suplementos Be Strong Fitness e é colunista do ContilNet em assuntos sobre alimentação e sua correlação com saúde e bem-estar.

Instagram: @luanadiniznutricionista

Contato: (68) 99973-0101