Nutricionista revela 6 chás que funcionam como “Ozempic natural”

Algumas ervas naturais podem atuar como aliadas no processo de emagrecimento, com efeitos semelhantes aos de medicamentos como o Ozempic, segundo a nutricionista Cibele Santos. Ela explica que certos chás contribuem para o controle do apetite, a regulação dos níveis de glicose e a queima de gordura — mecanismos que auxiliam na perda de peso de forma gradual e segura.

Entre os chás recomendados por Cibele, estão:

1. Chá de hibisco: segundo a nutricionista, ele tem propriedades diuréticas e auxilia na redução de peso e da pressão arterial. Deve ser preparado com 1 a 2 colheres de sopa da flor seca para cada litro de água, em infusão de 10 minutos. A sugestão é consumir de 1 a 3 xícaras por dia.

2. Gengibre: ajuda a acelerar o metabolismo e pode ter impacto positivo na queima de gordura, segundo a especialista. Para preparar, basta adicionar fatias ou raspas de gengibre a um litro de água fervente e deixar em infusão por 10 a 15 minutos. O consumo ideal é de até 2 xícaras diárias.

3. Chá verde: “Rico em antioxidantes, melhora a sensibilidade à insulina e colabora com o gasto calórico”, afirma Cibele. O preparo indicado é com 1 colher de chá da erva em 250 ml de água quente (sem ferver), com infusão de 3 a 5 minutos. Pode ser consumido até três vezes ao dia.

6 imagens Fechar modal. 1 de 6

Chá verde é um bom aliado para a redução da gordura abdominal

Getty Images 2 de 6

Chá de canela em pau melhora a sensibilidade insulínica, segundo a expert

Getty Images 3 de 6

A bebida tem ação anti-inflamatória e vasodilatadora

Getty Images 4 de 6

Chá de gengibre ajuda a reduzir a inflamação e também contribui para a redução dos sintomas da cólica

Kenishirotie/Getty Images 5 de 6

O feno-grego é uma planta medicinal da espécie Trigonella foenum-graecum

Getty Images 6 de 6

Aloe vera

Getty Images

4. Canela: de acordo com a nutricionista, ela auxilia no controle dos níveis de açúcar no sangue e contribui para a perda de peso. Pode ser preparada com 1 a 2 paus de canela em uma xícara de água fervente, com infusão de 10 minutos. O consumo pode ser diário.

5. Feno-grego: Cibele explica que as sementes promovem saciedade e ajudam a controlar o apetite. Ela orienta deixar 1 colher de sopa de sementes de molho durante a noite e, pela manhã, mastigá-las ou utilizá-las no preparo do chá.

6. Aloe vera: tem ação reguladora sobre a digestão e os níveis de glicose. A especialista recomenda misturar 2 colheres de sopa do gel da planta em um copo de água e tomar uma vez ao dia.

Apesar dos benefícios, a nutricionista ressalta que o consumo dessas ervas deve ser feito com orientação de um profissional e nunca substituir acompanhamento médico. “Esses chás podem ser aliados, mas precisam fazer parte de um plano alimentar equilibrado e hábitos saudáveis para que tenham efeito real e seguro”, finaliza.