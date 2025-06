o-apelo-do-ministro-de-minas-e-energia-a-alcolumbre-e-motta

Paris — Uma das apostas do Palácio do Planalto para reverter a queda de popularidade de Lula, a medida provisória (MP) da conta de luz foi assunto de uma conversa do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, com os presidentes da Câmara e do Senado.

No início da semana, o ministro conversou com Hugo Motta (Republicanos-PB) e Davi Alcolumbre (União-AP) sobre a proposta por cerca de 40 minutos. Na reunião, Silveira fez um apelo para que a MP seja votada pela Câmara e pelo Senado e vire lei definitiva.

Silveira deixou a conversa animado. Por ser uma medida provisória, o texto tem validade imediata por até 120 dias, prazo em que precisa ser votado por deputados federais e senadores para que vire lei. Se não for aprovado nesse período, a MP perde a validade.

Editada em maio de 2025, a MP lançou o programa “Luz do Povo”, quer prevê zerar a conta de luz para até 60 milhões de pessoas. São beneficiários brasileiros com renda de até meio salário mínimo, inscritas no CadÚnico, e com consumo de até 80 kWh/mês.

Pacotão da economia de Lula

Como a coluna noticiou, integrantes do governo apostam na aprovação de um pacotão de projetos econômicos no Congresso Nacional durante o segundo semestre como caminho para tentar reverter a trajetória de queda na popularidade de Lula.

A ideia é conseguir melhorar a imagem do presidente com projetos que interfiram diferentemente no bolso dos brasileiros. Além da MP da Conta de Luz, outro projeto que virou aposta do governo é o que aumenta a faixa de isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil por mês.

Outro ponto que animou integrantes do governo — e o próprio presidente da República — é programa Vale-Gás. A proposta foi apontada como destaque positivo do governo Lula na última pesquisa Quaest divulgada na quarta-feira (4/6) e na quinta-feira (5/6).