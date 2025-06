“O Diário da Princesa 3” vem aí! Conheça o castelo real que aparece nos filmes da franquia

Em busca do castelo perfeito! “O Diário da Princesa” ganhará mais um filme – e a produção já se movimenta para dar vida ao roteiro. Duas décadas após o lançamento do último longa, a equipe do volume três foi para a Europa explorar possíveis locações. Enquanto as estruturas grandiosas são analisadas, conheça curiosidades do castelo de Genóvia, país fictício da franquia estrelada por Anne Hathaway.

No final do primeiro “O Diário da Princesa”, a protagonista Mia, de dentro do avião, vê o reino do qual se tornou herdeira – cenário principal do segundo filme. O local existe na vida real, fica no Reino Unido e é chamado de Castelo de Longford.

A propriedade está localizada no vilarejo Bodenham, perto de Salisbury, no condado inglês Wiltshire. A bela e imponente construção ocupa uma área de 6.550 hectares, às margens do rio Avon e a cerca de 38 km do aeroporto de Bournemouth.

De acordo com o site oficial do Castelo de Longford, a propriedade rural tem sido residência da família Bouveries por mais de 300 anos. Antes disso, o local foi casa dos Gorges e também dos Coleraines. No final do século XVI, durante o reinado da Rainha Elizabeth I, foram os Gorges que construíram a residência.

Outra curiosidade é que o castelo conta com uma importante coleção de arte. E qualquer pessoa pode conhecer a galeria, além de fazer tours pelo local. No momento, o ingresso da visita guiada à casa histórica, aos jardins e à coleção custa 18 libras, o equivalente a R$ 137, na cotação atual. A floresta que cerca o Castelo de Longford ocupa 770 hectares e, além de gerar retorno financeiro, é lar para a vida selvagem.

“O Diário da Princesa 1” chegou às telonas em 2001, e o segundo volume em 2004. Ainda não há previsão de lançamento da sequência da comédia romântica, mas o projeto está saindo do papel. A informação de que a equipe do novo longa está na Europa, mais especificamente na República Tcheca, foi dada pelo New York Post.

Anne Hathaway, americana que protagoniza a franquia, desde que confirmou o terceiro filme, em outubro de 2024, não deu spoilers. É esperar para ver, literalmente!