O Esquema Fenício: Cartier fez rosário para novo filme de Wes Anderson

Mais um longa-metragem do renomado diretor Wes Anderson acaba de estrear, com direito a um flerte com a alta joalheria. Se você for aos cinemas assistir O Esquema Fenício, 12º filme do cineasta, repare no rosário que aparece discretamente nas mãos da freira interpretada por Mia Threapleton: uma peça feita exclusivamente para a produção pela Cartier, uma das marcas de joias mais tradicionais do mundo.

Inspiração vintage

O item foi inspirado nos arquivos da marca, especificamente em um pingente em formato de cruz, datado de 1880, aproximadamente. O design da peça, com cruz de ouro branco, traz detalhes que somam tanto à atmosfera retrô, excêntrica e simetricamente estética do diretor e roteirista norte-americano, como ao próprio DNA da joalheria.

Rosário feito pela Cartier para o filme O Esquema Fenício, de Wes Anderson, com cruz de ouro branco

Especialmente na dupla rubi e esmeralda, uma combinação tradicional da Cartier, e no aspecto geométrico no design e nos diamantes, alguns deles com lapidação rosa.

Mais detalhes da joia, criada exclusivamente para o filme

Cartier e o cinema

Outra joia da marca que aparece no longa é um anel de diamantes, em uma cena de pedido de casamento. Aliás, vale destacar que a Cartier tem uma relação próxima com o cinema para além desses detalhes de figurino.

A marca tem um prêmio para cineastas, do qual Wes Anderson foi vencedor em 2023, e também é parceira, há quatro anos, do Festival de Cinema de Veneza, o mais antigo do mundo dedicado à sétima arte.

A Cartier também é parceira do festival de cinema mais antigo do mundo e tem um prêmio para cineastas que agraciou o próprio Wes Anderson em 2023

E o figurino, quem assina?

O figurino de O Esquema Fenício – ambientado nos anos 1940 – leva assinatura de Milena Canonero, artista por trás dos looks de outros longas do diretor, como o aclamado O Grande Hotel Budapeste (2014) e Asteroid City (2023), além de Maria Antonieta (2006), de Sofia Coppola.

Na galeria abaixo, veja mais imagens do filme:

Cena do filme O Esquema Fenício, de Wes Anderson, com rosário feito pela Cartier

Cena do filme O Esquema Fenício, de Wes Anderson

Cena do filme O Esquema Fenício, de Wes Anderson

Cena do filme O Esquema Fenício, de Wes Anderson

Cena do filme O Esquema Fenício, de Wes Anderson

