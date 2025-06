o-frango-assado-perfeito:-dicas-de-chef-para-fazer-em-casa

Crocante por fora, suculento por dentro e com aquele aroma irresistível que toma conta da cozinha — o frango assado de padaria é um clássico brasileiro. Para ajudar quem quer reproduzir essa delícia em casa, o chef Franklin Bin revela seus segredos, desde a escolha do frango até o ponto certo do forno.

1. Escolha o frango certo

O primeiro passo é selecionar bem a matéria-prima. “Prefira o frango caipira ou orgânico. Eles têm mais sabor, textura firme e ficam mais suculentos”, orienta Franklin. E se for inteiro, melhor ainda. “Além da apresentação ser linda, ele preserva mais os sucos durante o preparo.”

2. Marinada com antecedência

Nada de temperar em cima da hora. O ideal, segundo o chef, é marinar o frango de 12 a 24 horas antes de assar. A marinada básica leva:

Suco de 1 limão e uma laranja

4 dentes de alho amassados

Alecrim, tomilho ou sálvia

Sal grosso ou refinado

Pimenta-do-reino moída na hora

Azeite ou manteiga derretida

Páprica doce

“Massageie bem a carne ou use uma seringa para injetar a marinada, se quiser ainda mais sabor e suculência”, ensina.

3. Forno quente e paciência

O segredo do assado perfeito é respeitar o tempo. “Comece com o forno pré-aquecido a 220 °C, com o frango coberto por papel-alumínio. Asse por 40 a 50 minutos. Depois, retire o papel, abaixe para 180 °C e asse por mais 40 a 50 minutos ou até dourar.”

Durante os últimos 20 minutos, regue o frango com o caldo da assadeira a cada 10 minutos. Isso ajuda a criar brilho e manter a umidade.

Com essas dicas, o frango de domingo tem tudo para virar o prato mais esperado da semana — e digno de vitrine de padaria

4. Truques de chef

Coloque uma cebola inteira dentro da cavidade do frango para conservar a umidade interna.

Espalhe manteiga entre a pele e a carne, especialmente no peito, para deixar essa parte mais suculenta.

Quer uma crosta dourada e levemente caramelizada? Finalize com manteiga derretida misturada com mel nos últimos minutos de forno.

5. Guarnições direto na assadeira

Além de prático, o truque dá um sabor extra. “Espalhe batatas, cenouras, cebolas inteiras, dentes de alho com casca e ramos de alecrim sob o frango. Eles vão cozinhar nos sucos da ave e ficam deliciosos”, recomenda o chef.

6. Tempo de descanso

Depois de assar, segure a ansiedade. “Espere de 10 a 15 minutos antes de cortar. Assim, os sucos se redistribuem e o frango fica mais úmido por dentro”, finaliza.