O impacto para Nikolas da prisão do primo com maconha no porta-malas

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) se viu citado no noticiário policial, na semana passada, após um primo dele ser preso com 30 quilos de maconha no porta-malas do carro.

Primo de primeiro grau de Nikolas, Glaycon Raniere de Oliveira foi detido pela Polícia Federal durante abordagem na cidade de Uberlândia (MG), no chamado triângulo mineiro.

Nikolas Ferreira: “Quem é preso com drogas merece cadeia”

O deputado federal Nikolas Ferreira rompeu o silêncio

Nikolas Ferreira disse que adversários fizeram “tentativa frustrada” de desgastá-lo

Nikolas Ferreira foi o deputado mais votado do Brasil em 2022

Primo de Nikolas Ferreira foi detido em Uberlândia (MG)

A interlocutores, Nikolas ressaltou que não tinha contato com Glaycon e comemorou o fato de a notícia não tê-lo prejudicado nas redes sociais, espaço onde surfa com facilidade.

Nikolas também tem destacado que não perdeu seguidores em razão do episódio. “Até quem discorda vê que é uma tentativa de me desgastar”, disse o deputado em uma conversa relatada à coluna.

Ao colunista Paulo Cappelli, do Metrópoles, Nikolas afirmou no domingo (1º/5) que seu opositores usam o caso para tentar desgastá-lo e disse que quem cometeu crime “tem que pagar por isso”.