o-lado-vingativo-dos-signos:-saiba-quem-perdoa-e-quem-guarda-rancor

Todo mundo já sentiu vontade de dar o troco em alguém. Mas, enquanto alguns signos preferem perdoar e seguir em frente, outros guardam o que aconteceu e, mesmo que não se vinguem, nunca esquecem.

Afinal, cada signo lida com a mágoa de um jeito diferente, e entender isso pode ajudar tanto a evitar brigas quanto a lidar melhor com as decepções. A seguir, descubra o lado vingativo dos signos.

Leia também

13 imagens Fechar modal. 1 de 13

Os doze signos do zodíaco são constelações de estrelas que estão na mesma posição e são visíveis do planeta Terra ao longo de todo o ano

Alto Astral / Reprodução 2 de 13

O signo de Áries é conhecido pelo senso de liderança, autonomia e pioneirismo, assim como pela sua coragem e autoconfiança

Arte/Metrópoles 3 de 13

Os taurinos têm a terra como elemento e são conhecidos por gostar de aproveitar os prazeres da vida, como comer e dormir

Arte/Metrópoles 4 de 13

O signo de Gêmeos é comunicativo, sociável e inteligente

Arte/Metrópoles 5 de 13

Representado por um caranguejo, este signo pode ser mais reservado e cauteloso, protegendo suas emoções

Arte/Metrópoles 6 de 13

Os leoninos apresentam como características a criatividade, o carisma e a generosidade.

Arte/Metrópoles 7 de 13

Conhecidos pelo senso de organização, os virginianos são determinados, trabalhadores e disciplinados

Arte/Metrópoles 8 de 13

O signo de Libra é regido pelo elemento ar e tem como características associadas a ele a sociabilidade, a inteligência e a capacidade de apreciar a beleza

Arte/Reprodução 9 de 13

O signo de Escorpião é representado pelo animal de mesmo nome e tem o elemento de água como seu regente

Arte/Metrópoles 10 de 13

Sagitarianos também prezam pela autonomia, a liberdade e pela espontaneidade. Além disso, é um signo relacionado à impulsividade

Arte/Metrópoles 11 de 13

Os capricornianos também são trabalhadores, ambiciosos e práticos. Outras características são a busca pela estabilidade, segurança e a capacidade visionária

Arte/Metrópoles 12 de 13

Os aquarianos também têm uma energia mais mental, que confere algumas características relacionadas ao signo, como capacidade analítica, lógica e objetiva

Arte/Metrópoles 13 de 13

Representado por dois peixes, o último signo do zodíaco é conhecido por ser sonhador, intuitivo e conectado a emoções

Arte/Reprodução

O lado vingativo dos signos

Áries

Impulsivo que só, Áries costuma reagir na hora. Se sente traído, parte logo para o confronto. Porém, depois que explode, é comum que esqueça rápido e até siga em frente sem guardar rancor. Só não provoque duas vezes…

Touro

Com Touro, a situação muda. Ele pode até parecer calmo no começo, mas se for magoado, guarda tudo por muito tempo. Touro não esquece fácil e, se achar que foi injustiçado, pode até se afastar para sempre, e sem olhar para trás.

Continue a leitura no site João Bidu, parceiro do Metrópoles.