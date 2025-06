“O motor explodiu”, diz dono de lanchonete atingida por caminhonete na rotatória do Lago do Amor

Um acidente de grandes proporções foi registrado na tarde desta quarta-feira (19) na rotatória do Lago do Amor, localizada na Estrada Dias Martins, em Rio Branco (AC). Uma caminhonete Nissan Frontier, fora de controle, causou uma sequência de colisões antes de invadir uma lanchonete.

Segundo o dono da lanchonete, em vídeo para o Portal Notícias da Hora, o motorista da Frontier perdeu o controle do veículo pois o motor teria explodido (danificado), daí então colidiu primeiro com um Fiat Strada vermelho. Em seguida, a caminhonete atingiu uma Chevrolet Spin, que estava parada. O impacto foi tão forte que a Spin foi arremessada contra um poste, ficando com a traseira totalmente danificada.

A caminhonete só parou após invadir o quiosque. Duas funcionárias que estavam no local sentiram o impacto da batida, mas não ficaram feridas.

A ocorrência causou susto entre frequentadores e comerciantes da região, a PRF foi acionada para realizar o controle do tráfego, registrar a ocorrência e iniciar os procedimentos de investigação sobre as circunstâncias do acidente.