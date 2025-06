O prazo do Centrão para Bolsonaro anunciar Tarcísio ao Planalto

Caciques do Centrão pressionam Jair Bolsonaro (PL) nos bastidores a anunciar, até o final de 2025, seu apoio ao governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) na disputa ao Palácio do Planalto em 2026.

A principal preocupação de lideranças de partidos do Centrão é com a necessidade de Tarcísio deixar o governo de São Paulo em abril do próximo ano, como exige a legislação eleitoral.

Ex-presidente Jair Bolsonaro ao lado do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas

Tarcísio de Freitas discursa durante manifestação bolsonarista por anistia de envolvidos na invasão dos Três Poderes, em 8 de janeiro de 2023

Tarcísio de Freitas vai concorrer contra Marcio França

Para dirigentes e parlamentares do Centrão, o ideal seria saber quanto antes se Tarcísio de fato deixará o Palácio dos Bandeirantes. Assim, o grupo poderia se organizar politicamente.

Leia também

Como noticiou a coluna, caciques do Centrão acreditam que Bolsonaro está “caindo na real” após suas opções para escapar de uma condenação no STF terem sido “enterradas” na Corte e no Congresso.

Há ainda um desejo do grupo de saber quem Bolsonaro apoiará em 2026, para que tentem emplacar o candidato a vice na chapa. A maioria das siglas de centro pleita a vaga.

Uma ala do bolsonarismo defende, porém, que a chapa ideal seria Tarcísio como candidato a presidente e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro como vice, garantindo um familiar do ex-presidente na disputa.