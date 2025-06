O que Bolsonaro vai dizer à PF sobre a ajuda ao filho Eduardo nos EUA

O ex-presidente Jair Bolsonaro presta depoimento à Polícia Federal (PF) na tarde desta quinta-feira (5/6). Ele será ouvido no inquérito que investiga as ações do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) nos Estados Unidos em prol de sanções a ministros do STF.

A oitiva de Bolsonaro ocorrerá a pedido do procurador-geral da República, Paulo Gonet. O chefe da PGR pediu que o ex-presidente fosse ouvido por ser “diretamente beneficiado” das ações de Eduardo e por já ter dito bancar a estada do filho nos Estados Unidos.

Segundo aliados de Bolsonaro, ele pretende dizer à PF que foi surpreendido com a decisão de Eduardo de ir morar fora e que, inicialmente, não gostou da ideia. O ex-presidente também deve dizer que não fala inglês e, por isso, não teria como articular nada.

Bolsonaro deve ainda abordar a questão da ajuda financeira que tem dado a Eduardo. O ex-mandatário, segundo aliados, deve ressaltar que, como pai e avô, seria seu dever ajudar financeiramente o filho, a nora e os netos no momento de necessidade.