O que é Bobbie Goods? Saiba tudo sobre o fenômeno que conquistou todas as idades

Você já ouviu falar em Bobbie Goods? Esses famosos livrinhos de colorir, que são uma verdadeira febre, estão conquistando cada vez mais espaço no país e fazendo sucesso também em outras partes do mundo. Criado por Abbie Goveia, ilustradora e designer norte-americana, o projeto traz delicadas ilustrações em preto e branco de animais como cachorros, ursos e gatos. O primeiro exemplar foi lançado em 2021 e, por aqui, as obras são distribuídas pela editora HarperCollins.

No primeiro fim de semana da Bienal do Livro 2025 no Rio de Janeiro, o título esteve entre os campeões de prateleira e, agora, até uma famosa rede de fast-food incluiu essa novidade em seus combos. A criadora, em entrevista concedida à CNN Brasil, celebrou a aceitação: “Naquela época, eles eram menores e muito mais simples. Meu estilo de arte evoluiu desde aqueles primeiros dias. Hoje, há quatro edições disponíveis, e cada uma tem seu próprio tema”. Os exemplares que bateram recorde de vendas no festival literário até o momento foram: “Do dia para a noite”, “Dias frios”, “Dias quentes” e “Isso é aquilo”, com preços entre R$ 20 e R$ 40.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Bobbie Goods – Foto: Reprodução/Instagram Bobbie Goods – Foto: Reprodução/Instagram Bobbie Goods – Foto: Reprodução/Instagram Bobbie Goods – Foto: Reprodução/Instagram Voltar

Próximo

“Frequentemente, ilustrava pequenos momentos da minha própria vida. Com o tempo, percebi que esses desenhos do cotidiano transmitiam algo muito doce e cativante. É difícil escolher um favorito, mas no momento eu realmente gosto da página ‘Lanchinho da Meia-Noite’ no meu livro ‘Day To Night’. E a Momo é minha personagem favorita. Ela é inspirada na minha cachorrinha de infância”, contou Abbie sobre o projeto, que se tornou uma espécie de passatempo para o público, que se dedica a pintar cenas fofas e criar diversos desenhos com cores e canetinhas especiais.