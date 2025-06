o-que-existe-sobre-a-possibilidade-da-globo-mexer-na-faixa-nobre

Daqui, humildemente e só mesmo a título de colaboração, partiu a sugestão da Globo antecipar um pouco o seu prime time ou voltar ao que foi no passado, com novela das seis, às seis; das sete, às sete e a das nove voltar a ser das oito, no ar, mais tardar, às oito e meia.

Um entendimento puro e simples de que isto poderá colaborar com o crescimento da sua audiência. Não temos esses dados, puro achômetro, mas parece que as pessoas estão dormindo ou desligando seus televisores mais cedo.

Muita coisa, depois disso, foi comentada e especulada; daí nada melhor do que procurar saber a exata temperatura de tudo.

Sem segredos, a apuração é a seguinte: a faixa nobre global, devido ao tempo e horário do “Jornal Nacional”, entre jogos e eventos, sempre está e continuará sujeita a alterações. Foram muito maiores, recentemente, as suas durações em função da cobertura do falecimento do Papa Francisco e escolha do seu sucessor.

Entre a metade deste mês e meados de julho, diante da Copa do Mundo de Clubes, as alterações também serão significativas e inevitáveis. Mas, em circunstâncias normais, a proposta é seguir ou sempre manter os marcos do horário nobre

Por aí, perigas, acontecer o pulo do gato: “JN” no tamanho padrão e a novela, hoje na faixa das 21h, entrando o mais cedo possível.

Por aí, “o mais cedo possível”, é que é um caso a se pensar.

Aos trabalhos

A quem interessar possa, Virgínia Fonseca retoma as gravações do programa “Sabadou” no próximo dia 9.

Enquanto isso, o anúncio do fim do seu casamento com o cantor Zé Felipe segue entre os assuntos mais comentados. Acabou ou não acabou?

Só uma coincidência

O retorno de Virgínia aos estúdios do SBT vai acontecer no mesmo dia das próximas estreias, entre as principais, o lançamento do novo “Aqui Agora”, que estava previsto para hoje.

A informação é que o adiamento foi necessário para oferecer mais tempo de trabalho às suas equipes.

Autonomia

A GloboNews estreia nesta segunda-feira, às 23h, “Viração – Novos Empreendedores”, série que retrata como os brasileiros estão encontrando formas alternativas de sustento fora do mercado formal de trabalho.

Com três episódios semanais, a produção acompanha a rotina de homens e mulheres de até 35 anos em quatro capitais do país — Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre e Manaus.

Deixa dizer

O GloboNews tem hoje, sem qualquer discussão, o seu melhor time de jornalistas de todos os tempos.

Nos mais diferentes horários da sua programação, percebe-se o cuidado com a informação, entre apuração e comentários. Um reconhecimento devido e necessário.

Gato no telhado

Com toda classe e elegância, Celso Freitas gravou um institucional do Times Brasil CNBC, destacando os primeiros meses da sua operação.

Por trás, já há um encaminhamento para sua contratação.

Negócios

Ronnie Von, comemorando os seus 59 anos de carreira, agora integra o casting da Seven Produções, empresa do Guilherme Stoliar, voltada ao agenciamento artístico.

Stoliar, sobrinho de Silvio Santos, teve uma história de quase 50 anos no SBT.

Teste

Algumas jovens atrizes, que estavam nas séries bíblicas da Record, já foram sondadas para o “dorama” do SBT, uma adaptação de texto.

Nada assinado, por enquanto. O formato vai funcionar na base de teste e, se o primeiro funcionar, der audiência, segue o baile.

Rumos

“Com relação à produção independente, a gente está liberando três estúdios para fazer parcerias. Temos 10 estúdios, e três deles a gente quer usar para coproduzir”. Informação dada por Daniela Beyruti, CEO do SBT, na Rio2C.

Mas esses três não seriam do Boninho, como chegou a ser noticiado?

Expansão

A Telemundo Studios, divisão da NBCUniversal, está chegando forte por aqui.

Depois de firmar parceria com a Globo para desenvolver e coproduzir conteúdo roteirizado premium, com foco em filmes e séries, a ideia é que também possa realizar trabalhos com produtoras locais para produzir conteúdo brasileiro.

Sucesso no streaming

Adriane Galisteu recebeu do vice-presidente sênior de Distribuição, Marketing e Criação da NBCUniversal International Networks & DTC, Marcelo Coltro, na convenção da Claro, o título de programa mais visto do Universal+ em 2024, pelo reality “Barras Invisíveis”.

A segunda temporada estreia em 12 de junho.

Bom momento

Números de audiência e base de assinantes crescendo 20%, em relação ao mesmo período do ano passado, são motivos de comemoração no Paramount+.

E fortes indicativos de novos investimentos.

Bate – Rebate

Existem estreias programadas por SBT e Rede TV! para segunda-feira que vem…

… Algumas, inclusive, em horários bem coincidentes. Numa dessas, alguém pode tirar o pé e resolver mudar. Vale acompanhar.

Roberta Teixeira renovou com a Record para viver Iscá, mãe do protagonista, na série “A Vida de Jó”, em gravações no Rio…

… Jó será interpretado por Guilherme Berenguer…

… Francisca Queiroz também volta à Record para fazer Azenate na mesma série

A próxima edição do “MasterChef Confeitaria” estreia dia 9 de setembro na Band.

Serão dez episódios sempre às terças-feiras, dia do formato inédito na programação da casa.

A Band está prometendo para 18 de novembro a estreia do “MasterChef Celebridades”…

… Diferentemente das concorrentes Globo e Record, que sempre encerram os seus realities até dezembro, o “Celebridades”, da Band, vai virar o ano. E só terminará em 20 de janeiro.

O diretor Luiz Henrique Rios fechou o elenco de “Três Graças”, a substituta de “Vale Tudo” na Globo…

… Como próxima missão, preparar os atores escolhidos para as primeiras gravações em São Paulo…

… Daphne Bozaski roubou a cena em “Família é Tudo” e agora viverá um dos principais papéis de “Três Graças”…