“O que não mata, engorda”: jovem enviou áudio sobre bolo envenenado

A adolescente Ana Luiza de Oliveira Neves, que morreu depois de comer um bolo envenenado, enviou um áudio para um grupo de amigas falando sobre a surpresa de ter recebido o doce de uma pessoa anônima. “Gente, o que não mata, engorda. Se eu morrer, morreu. ‘Vapo’. Eu estou comendo. Se eu morrer envenenada, vocês já sabem”, disse.

“Não sei se foi amigo ou amiga minha [que enviou a comida]. Vou ler o cartão para vocês. Mano, eu queria saber quem foi. Eu estou com raiva”, desbafa. Depois, ela começa a ler a carta enviada junto com o bolo: ‘Um mimo para a menina mais doce e com a personalidade incrível que eu conheço’, diz a encomenda. “Gente, eu juro por Deus, eu quero agradecer quem me deu isso”, acrescentou a jovem.

O caso ocorreu no último domingo (1°), em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu. O caso é investigado pela Delegacia de Itapecerica da Serra, que solicitou à Justiça a apreensão de uma adolescente de 17 anos.

