o-que-nikolas-acha-de-paulo-guedes-candidato-ao-senado-por-minas

Principal liderança bolsonarista em Minas Gerais, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-SP) vê com bons olhos a possível candidatura do ex-ministro Paulo Guedes ao Senado em 2026 pelo estado.

Segundo interlocutores de Nikolas, o deputado avalia que Guedes seria um candidato mais competitivo que os outros nomes da direita postos até agora como pré-candidatos a senador por Minas.

Nikolas Ferreira

Paulo Guedes

O deputado federal Nikolas Ferreira

O ministro da Economia, Paulo Guedes

Nikolas, de acordo com aliados, pondera, contudo, que Guedes teria de fazer um trabalho político no estado com antecedência, explicando ao eleitor mineiro a importância do Senado para a direita.

A possível candidatura do ex-ministro da Economia a senador por Minas tem sido estimulada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), conforme revelou a colunista Bela Megale, em O Globo.

Bolsonaro vem articulando candidatos competitivos ao Senado em 2026 como parte da estratégia de eleger o maior número de aliados e ter maioria na Casa para avançar com impeachment de ministros do STF.

É com base nessa estratégia, inclusive, que o ex-presidente decidiu lançar seu filho Carlos Bolsonaro, que é vereador do Rio de Janeiro há décadas, como candidato a senador por Santa Catarina em 2026.