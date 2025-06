O que se sabe sobre a morte de adolescente grávida que foi exumada

A adolescente Maria Victória Rodrigues dos Santos, de 15 anos, foi encontrada morta no dia 24 de março. O crime é investigado como feminicídio e o padrasto da jovem, Ramon Silva Gomes, de 30 anos, foi preso na sexta-feira (30/5) como o principal suspeito.

Leia também

De acordo com as investigações, Ramon estaria no local do crime no momento da morte da enteada, contrariando o depoimento que ele prestou à polícia. O inquérito continua em andamento, e a prisão temporária pode ser convertida em preventiva.

Veja a reportagem completa no NSC Total, parceiro do Metrópoles.