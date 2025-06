O que se sabe sobre queda de balão que causou morte de mulher em SP

Um balão com 33 passageiros caiu em uma área rural de Capela do Alto, no interior de São Paulo, na manhã desse domingo (15/6). O acidente causou a morte de uma mulher de 26 anos. Ela chegou a ser socorrida e foi levada a um hospital em Sorocaba, também no interior do estado, mas não resistiu aos ferimentos. Outras 1o pessoas ficaram feridas.

O local permanece isolado para investigação. Técnicos do Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa) e da perícia foram acionados. As vítimas foram levadas para o pronto-socorro de Capela do Alto e para um hospital em Sorocaba (SP).

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o acidente teria acontecido depois que o piloto realizou tentativas mal sucedidas de pouso em áreas inadequadas, por volta das 8h. Testemunhas relataram à PM que o balão havia partido de Boituva, no interior do estado, e bateu no solo duas vezes antes de parar completamente, provocando a queda de quatro passageiros.