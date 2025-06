O que tem para fazer em Brasília? Confira programação de 11 a 17/6

Brasília está recheada de atividades gastronômicas e culturais nos próximos dias. Para te ajudar a elencar o melhor roteiro da semana, o Metrópoles elaborou a lista a seguir.

Quarta-feira (11/6) — Livros para colorir e inauguração

Você já leu ou tem um livro de colorir? Aqueles ursinhos fofinhos, paisagens bonitas e flores coloridas estão super na moda e, para entrar no clima, na quarta-feira (11/6) ocorre o lançamento do Surubas para Colorir na Infinu na 506 Sul.

Se você ficou curioso, saiba que já é a terceira edição do livro, que é uma divertida e criativa forma de explorar sua sexualidade de maneira artística.

O espaço da Infinu fica na W3 Sul

Na quarta, também tem a inauguração do Glória Asa Norte, a partir das 18h. O espaço cultural funciona como um café e livraria de rua com curadoria especial. O set de abertura é comandado pela DJ Odara Kadiegi.

Quinta-feira (12/6) — Dia dos Namorados

No Dia dos Namorados, a melhor opção é o romance, e várias casas no Distrito Federal prepararam cardápios especiais para a celebração. O Jardim Secreto promete uma experiência imersiva que une natureza exuberante, alta gastronomia, música ao vivo e romantismo, em um cenário simplesmente deslumbrante: um restaurante temporário montado dentro do viveiro da Transplantas, às margens de Vicente Pires.

O menu completo elaborado pelo chef Emerson Aguirre contempla entrada, prato principal e sobremesa, com receitas cuidadosamente elaboradas para despertar emoções. A harmonização fica por conta de vinhos e espumantes selecionados, além de drinques autorais que tornam a experiência ainda mais sensorial.

Outra boa alternativa é curtir a segunda opção do Festival de Inverno com vinhos, jazz e gastronomia no Mané Mercado. De 12 a 29 de junho, as operações do complexo gastronômico irão oferecer pratos exclusivos harmonizados com vinhos selecionados.

Todas as quintas-feiras do mês, o destaque fica por conta do Open Wine no Wine Garden, espaço ao ar livre do mercado que se transforma em um verdadeiro lounge de inverno, com vinho à vontade por R$ 130.

Entrada do Mané Mercado

Sexta (13/6) — Pula a fogueira iáiá

Na sexta, nada melhor do que ir a uma boa festa junina. A Festa Junina do Clube Nipo ocorre nos dias 13, 14 e 15, prometendo um fim de semana repleto de música, cultura e sabores inesquecíveis.

Entre as atrações musicais, destaque para o Bloco Eduardo e Mônica que se apresentará na sexta-feira (13/6), e o Encosta Neu, que comandará a festa no sábado (14/6).

Os ingressos custam R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia) ou entrada social com 1 kg de alimento. Crianças até 7 anos não pagam.

Sábado (14/6) — Choux de amor

Ainda no clima da semana mais romântica do ano, o Civita Café lançou uma edição especial da choux com creme de caramelo e geleia de morango, em formato de coração.

Perfeita para os apaixonados, a iguaria está disponível apenas esta semana nas duas unidades da loja.

Domingo (15/6) — Brunch em edição especial

Nada melhor para o domingo do que curtir um bom café da manhã, né? Neste domingo (15/6), o Acervo Café se juntou com a Adélia Padaria para fazer um brunch especial.

Café da manhã, música boa e gastronomia de ponta das 8h às 13h na 116 Norte. Não vai perder, né?

Segunda (16/6) — Assistir a um cinema de rua

Segunda-feira pede um ritmo mais lento, e uma excelente escolha é conferir a Oitava Mostra de Cinema Latino-Americano que ocorre no Cine Brasília, na 106 Sul.

De 12 a 18 de junho, o Cine Brasília será palco de 15 filmes de diversos gêneros e países, com sessões para todas as idades. Na segunda, a programação conta com: O Grito de uma Plantação Amaldiçoada: O Segredo do Marieburg e Olá, Hemingway.

Terça (17/6) — Conferir uma exposição de arte

Na terça, já em clima de feriado que ocorre na quinta (19/6) , que tal visitar uma exposição de arte na Caixa Cultural? Frequências Urbanas do – Uma Voz Única no Diálogo Coletivo, uma mostra que conecta artistas de diversas partes do mundo — incluindo Brasil, França, Congo, Tunísia e Estados Unidos — em um espaço de intercâmbio artístico e reflexão coletiva sobre os caminhos e as potências da arte urbana contemporânea.

Com curadoria do artista franco-tunisiano RERO, Frequências Urbanas reúne obras que abordam temas urgentes como mudanças climáticas, ancestralidade e desigualdade social.

Caixa Cultural, local da exposição