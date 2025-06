O que tem para fazer em Brasília? Confira programação de 5 a 10/6

Brasília está recheada de atividades gastronômicas e culturais nos próximos dias. Para te ajudar a elencar o melhor roteiro da semana, o Metrópoles elaborou a lista a seguir.

Leia também

Quinta-feira (5/6) — Assistir a um show e comer comida boa

Na quinta-feira (5/6), o SESI Lab abre as portas para a 21ª edição do Night Lab, evento mensal que reúne arte, ciência, musica e gastronomia. O tema desta vez é Energia, e quem sobe ao palco é o rapper FBC, que comemora 20 anos de carreira no museu.

Sexta-feira (6/6) — Curtir a gastronomia da periferia e tomar um vinho

O projeto Raízes Musicais começa nesta sexta-feira (6/6), com um evento de abertura no Teatro dos Bancários que reúne uma Jam Session entre músicos do projeto, bate-papos, exposições e coquetel assinado pelo restaurante solidário Via Satélite, em parceria com a Gastronomia Periférica.

O restaurante Via Satélite, localizado no próprio teatro, é um espaço de vivência prática para os alunos do curso de cozinha profissional da Gastronomia Periférica, iniciativa que promove formação e inclusão social por meio da culinária brasileira.

A programação traz ainda artistas de diferentes estilos e gerações que marcaram a história da música brasiliense. Em 8 de agosto, o palco será de Célia Porto e Rênio Quintas. Marcelo Café se apresenta em 12 de setembro, seguido pelo grupo Pé de Cerrado, em 3 de outubro. O rapper GOG assume a cena em 20 de novembro, e o encerramento do projeto fica por conta da potência poética de Flor Furacão, em 18 de dezembro.

Para começar o fim de semana, também ocorre o Decanter Wine Day, que reúne mais de 120 vinhos de 12 países. O evento será realizado no Hotel Quality & Suites Brasília, das 18h às 22h, e os convites já estão à venda.

Para acompanhar a degustação de centenas de rótulos, o DWD Brasília contará com uma ilha de queijos nobres, pães diversos, embutidos especiais, geleias finas, doces artesanais e finger foods.

Além disso, enólogos e representantes de vinícolas apresentaram os vinhos pessoalmente ao público, que terá a oportunidade de conversar com grandes nomes da indústria.

Sábado (7/6) — Uma cerveja antes do almoço…

Brasília recebe, no sábado e no domingo, o Cerva ao Quadrado Fest, no Estacionamento 3 do Parque da Cidade. Gratuito e ao ar livre, o evento celebra a cultura cervejeira do Distrito Federal com mais de 100 rótulos artesanais, com gastronomia variada e shows de bandas locais.

O Mercado BBQ levará seus hambúrgueres artesanais já conhecidos na cidade; o 061 BBQ comanda a brasa com cortes especiais de carnes; e a Martino Charcutaria apresenta um menu com embutidos e curados que harmonizam com as cervejas do festival.

Também no sábado ocorre uma programação cultural especial para a criançada no Venâncio Shopping. O Sabadinho Divertido traz espetáculos teatrais gratuitos que encantam toda a família. As apresentações serão realizadas pela Cia Néia e Nando.

Em 7 de junho, o evento recebe a peça Princesinha Sofia, inspirada na famosa animação da Disney.

Domingo (8/6) — Comprar arte local e ir em um “arraiá” vegano

Já no domingo (8/6), rola o segundo dia da Motim – Feira Colaborativa de Arte Impressa. Com mais de 300 expositores confirmados, o evento vai ser sediado na Galeria dos Estados, no Setor Bancário Sul, Quadra 2, em Brasília, das 11h às 20h, com entrada gratuita.

Em sua 17ª edição, a Motim se tornou o maior evento de arte gráfica do Centro-Oeste, variando desde livros, design, quadrinhos, ilustrações, entre outros. Além da feira de arte, o evento conta com drinques e barracas de comida.

Para terminar o fim de semana, que tal curtir um “arraiá” vegano? Com um cardápio de comidas típicas 100% sem origem animal, das 17h às 22h, ocorre a festa junina do Vegan-se na CLN 204.

“Uma festa junina 100% vegana, pensada para celebrar os sabores típicos dessa época com consciência, sabor e diversão. Um ambiente acolhedor, com comidas tradicionais em versões sem ingredientes de origem animal, muita música, decoração temática e brincadeiras juninas”, escreveram nas redes sociais.

Já para quem está em clima de renovação, Brasília recebe, nos dias 7 e 8, o Festival Regenera, uma celebração da regeneração ambiental, cultural e humana em meio à natureza do Cerrado.

O evento será realizado na Chácara Vila Marianna, no Lago Norte, e terá música, alimentação saudável, práticas integrativas, saberes ancestrais e ações sustentáveis.

O festival oferece um espaço especial para crianças, com atividades lúdicas e educativas em meio à natureza, e uma área terapêutica com práticas como auriculoterapia, bioressonância, constelação familiar em água, massagens, reiki e mesa radiônica.

Segunda (9/6) — Tomar um drinque para começar bem a semana

Na segunda, uma boa opção pode ser curtir o happy hour do Mané Mercado que tem um drinque diferente em promoção por dia. Para começar a semana, o Pipa é o da vez: gin, purê de frutas vermelhas, pink lemonade, vinho verde e espuma de gengibre.

Além das opções de bebidas, o espaço conta com mais de 18 restaurantes que oferecem desde hambúrguer e pizza até frutos do mar e churrasco. Além disso, o complexo gastronômico tem três bares e uma adega.

Terça-feira (10/6) — Conferir uma exposição de arte

Que tal uma segunda cultural? A Galeria Parangolé do Espaço Cultural Renato Russo recebe a exposição A Leveza do Ser, da artista visual Victoria Serednicki. Com entrada gratuita, a mostra apresenta 18 obras inéditas.

A mostra inclui ainda um vídeo em que a artista compartilha seu processo criativo. A projeção será apresentada em um ambiente que remete ao ateliê, criando uma conexão mais íntima com os visitantes.

A exposição fica aberta ao público até 20 de julho.

Espaço Cultural Renato Russo