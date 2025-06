“O sangue do meu pai ainda jorra nessa floresta”, diz filha de Chico Mendes sobre ações do ICMBio

Em vídeo publicado nesta terça-feira (17), Angela Mendes, filha do líder seringueiro Chico Mendes e presidenta do Comitê Chico Mendes, fez um duro pronunciamento sobre a atual situação vivida pelas famílias da Reserva Extrativista Chico Mendes, no Acre. Segundo ela, a ofensiva do ICMBio contra pequenos produtores está sendo utilizada politicamente e remete aos tempos que antecederam o assassinato de seu pai.

“Tem sido muito grave. Não tem sido fácil, nada fácil pra mim assistir tudo isso. Me traz uma lembrança muito triste. Me parece que a gente está voltando àquela época que resultou no assassinato do meu pai”, desabafou Angela, visivelmente emocionada.

Ela criticou o que chamou de “Fake News espalhadas por pessoas de má índole” e denunciou o uso político das ações repressivas contra moradores da reserva. “Tem gente se aproveitando dessa ação pra fazer política. Política covarde, jogando a população da reserva contra os servidores e contra lideranças muito importantes, como o Tio Bill, que continua sendo uma voz muito ativa.”

A filha do ambientalista também questionou os interesses por trás dos estudos que embasam as ações contra os moradores da Resex. “Quem é que está por trás desse estudo? O povo de sempre. O povo do 24 que a gente enfrentou lá atrás e vamos continuar combatendo.”

Por fim, Angela fez um apelo por responsabilidade do governo federal. “O sangue do meu pai ainda jorra nessa floresta. É preciso uma intervenção forte nessa situação, sob pena de termos mais sangue sendo derramado, intencionalmente.”

O vídeo foi publicado poucas horas após a bancada federal do Acre, liderada pelo senador Alan Rick, se reunir com o governo federal pedindo a suspensão das ações do ICMBio na Resex Chico Mendes.

Veja o vídeo: